Horóscopo de hoy, jueves 12 de diciembre de 2024: Predicción en todos los signos zodiacales

Arrancamos el segundo jueves del mes de diciembre de 2024 y te avanzamos el porvenir de cada signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy, día 12 de diciembre. Descubre aquí cómo le va a ir a tu signo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio:

Seguimos avanzando la semana bajo el impacto de la energía del Cuarto Creciente de la Luna en el signo de Piscis, el domingo anterior, una fase lunar que ha potenciado nuestra intuición y generosidad. Con el ingreso del Venus, el planeta del amor, en Acuario, los signos de aire -Géminis, Libra, Acuario- están disfrutando de un poder de seducción muy atrayente. Mientras que los signos de Leo, Piscis y Géminis son los más afortunados, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Descubre ya lo que van a deparar los astros a todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 12 de diciembre de 2024:

Horóscopo diario jueves Acuario

Te sientes especial, único, con un magnetismo muy atrayente... Y no es para menos porque el día 7 ha ingresado el planeta Venus en tu signo, y bajo su influjo estás muy carismático e irresisitible. Aprovecha la buena energía planetaria que recibes para conseguir la vida que quieres. Si algo te está preocupando, ahora es el momento de encontrar una solución.

Horóscopo diario jueves Escorpio

No permitas que tu vida se altere con pensamientos negativos de algo que todavía no ha sucedido. Vive el presente y no te adelantes a lo que está por pasar porque igual ni pasa. Vas a descubrir que el amor es mucho más de lo que has vivido hasta ahora. Tendrás ideas muy interesantes en relación con tu dinero. Sigue tus intuiciones.

Horóscopo diario jueves Aries

La vida te ha puesto a prueba, pero has superado el reto y ahora vas a sentir que algo superior te protege para que seas feliz. Cuanto más clarás tengas tus metas, más sencillo te resultará conseguirlas; que nada te aparte de tu camino. La Luna en tu signo, los días 9 y 10, te activa y te anima a hacer las cosas en su momento, sin dejar nada para mañana.

Horóscopo diario jueves Géminis

Vas a sentir un poderoso impulso, y te aguardan grandes progresos en todos los ámbitos de tu vida. Tienes en mente nuevas ideas que te van a favorecer, y puedes conocer gente que ilumine tu existencia. Prepárate para vivir acontecimientos diferentes que te alejarán de la rutina y pondrán una nota de color en tu vida. El 13 es tu día mágico. Pídele un deseo a la Luna.

Horóscopo diario jueves Tauro

Serás muy hábil y te mostrarás muy astuto a la hora de conseguir lo que quieres, pero te conviene no dar ningún paso en falso y medir bien tus fuerzas antes de actuar. Presta atención a los detalles para que reine la armonía, no solo en la relación con los demás, sino también en tu interior. La Luna Creciente en tu signo, los días 11 y 12, te aporta estabilidad y te invita a disfrutar sin agobios.

Horóscopo diario jueves Virgo

Han sido tantos los problemas y situaciones conflictivas que has tenido que resolver que te sientes desbordado, pero la energía lunar te va a ayudar a recuperar tu vitalidad y a priorizarte a ti. Te ayudará mucho no reprimir tus emociones y permitir que los demás sepan cómo te sientes. Líbrate de pensamientos negativos y verás cómo todo resulta más fácil.

Horóscopo diario jueves Cáncer

Algunos problemas que no puedes solucionar en este momento te tienen agobiado, pero la energía lunar te pone las pilas para que no te rindas. Aunque tú eres puro sentimiento, las circunstancias te obligarán a pasar por el tamiz de la razón algunas decisiones que debes tomar. Aléjate de embrollos, de emociones inciertas y de historias extrañas para recuperar la paz.

Horóscopo diario jueves Piscis

La energía del Cuarto Creciente en tu signo traerá avances rápidos en tu trabajo, en los estudios, en el amor, en las relaciones sociales… Tu vida se verá muy favorecida. Es el momento de pensar en ti y de hacer lo que tú quieres, aunque tus deseos no coincidan con los de los demás. Saturno en tu signo te empuja a apostar por la disciplina y el esfuerzo para que el éxito sea tuyo.

Horóscopo diario jueves Libra

Es posible que te sientas estresado y con muchos frentes que atender, pero el Cuarto Creciente te llena de energía para que superes los momentos de duda y debilidad. Con el planeta Venus bien aspectado, son días fabulosos para tu vida social y amorosa. Pueden llegar nuevas ilusiones que despierten tu alegría y ganas de vivir. Ahorrar está bien, pero te mereces algún capricho.

Horóscopo diario jueves Leo

Sigue tus impulsos y haz lo que sientes porque tu vida puede cambiar a mejor y no habrá imposibles para ti. El planeta Marte, retrógrado en tu signo, te llevará a hacer grandes cosas con su chute de energía, pero también puede generar roces y disputas. Relájate y todo te sonreirá. Atraviesas un momento excelente para salir airoso de cualquier prueba o desafío al que tengas que enfrentarte.

Horóscopo diario jueves Sagitario

Felicidades. Días propicios para tomar iniciativas y dar el primer paso de algo importante porque, con el Sol en tu signo, estás protegido por el Cosmos y lo que hagas te saldrá bien. Tendrás el empuje que necesitas para llegar donde desees. Aprovecha tu suerte. Mercurio retrógrado en tu signo puede dificultar la comunicación; mide tus palabras para evitar malentendidos.

Horóscopo diario jueves Capricornio

Ha podido suceder algo que ha sacudido tu vida, pero el Cuarto Creciente te transmite fuerza y empuje para superar las dificultades. Es el momento de enfrentarte al trabajo y a tus relaciones desde una óptica diferente, sin miedo los cambios. Esfuérzate un poco y nada podrá detenerte. Puedes hacer cosas que jamás se te pasaron por la cabeza gracias a alguien cercano que te anima y te impulsa.