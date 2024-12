El pronunciamiento de los creadores de 'Ni que fuéramos' ('Sálvame') ante un desembarco en TVE

Han pasado ocho meses desde que el espíritu de 'Sálvame' reviviera gracias a 'Ni que fuéramos' en Canal Quickie y TEN. El espacio que presenta María Patiño se ha convertido en un gran éxito digital y liderando por encima de las cadenas generalistas en el target juvenil. Quizás por eso y con el salto de Sergio Calderón, hasta ahora directivo de Fabricantes Studio, como nuevo director de TVE han hecho que los rumores sobre el traslado del formato a las tardes de TVE se han acrecentado.

Y es que sin duda, TVE se encuentra en un período de cambios con el nombramiento de José Pablo López como nuevo presidente del Consejo de Administración después de su cese como director de contenidos generales a raíz del fichaje de David Broncano.

Por eso, este jueves, aprovechando la copa de navidad de Fabricantes Studio, a la que ha acudido El Televisero, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los productores y creadores de 'Ni que fuéramos' y Sergio Calderón, hasta ahora Director de Contenidos, Innovación, Marketing y Comunicación de la productora, se han pronunciado sobre un posible salto del formato de TEN a las tardes de La 1.

"A veces insistimos en diferenciar lo que es una cadena pública de una cadena privada. Cualquier cadena generalista tiene por objetivo llegar al mayor número de gente y creo que la televisión pública tiene que ser una televisión competitiva. A partir de ahí, nosotros pensaremos en aquel contenido que pueda hacer de una televisión pública, una televisión competitiva. Igual que lo hemos hecho durante 20 años en Mediaset España", recalcaban Cornejo y Madrid.

"Nuestra primera llamada a cualquier grupo de comunicación es para saber cuáles son sus necesidades. Una vez conocemos qué hoja de ruta o modelo de televisión quieren hacer, desarrollaremos lo que creamos conveniente para ajustarnos a lo que ellos buscan", añadían al respecto.

Por otro lado, al preguntarles por si sería posible la continuación de 'Ni que fuéramos' en TEN en el caso de que también produjeran un espacio parecido en TVE, han sido claros. "Las personas que hacen este programa son las que son. Si están en un lugar... están en un lugar y si están en otro, están en otro. Es difícil que una persona pueda estar en dos sitios a la vez. Han convivido muchos formatos nuestros en Mediaset. Quizás se está dando por hecho que el contenido que estamos haciendo en estos momentos es el que necesariamente se podría hacer en TVE.

Óscar Cornejo abre la puerta al salto de 'Ni que fuéramos' a TVE

Asimismo, Óscar Cornejo ha destacado que "lo único cierto es que se abre una oportunidad para nosotros y para todo el sector, para todas las productoras". "En estos momentos, todas las productoras del mercado están desarrollando o recopilando proyectos para la semana que viene empezar un acoso y derribo, en el buen sentido. Es una buenísima noticia, no hay absolutamente nadie que no esté feliz de que la televisión pública abra mercado, después de un tiempo de cierta parálisis", prosigue avanzando.

"En cualquier caso, no creo que los tiempos de la televisión pública, por su manera de ser, sean los tiempos de una televisión privada. No creo que en La 1 o La 2 te llamen para poner en marcha un programa la semana que viene, como sí pasaba con una llamada de Paolo Vasile. Los tiempos son otros y, ocurra lo que ocurra, no es algo que pueda ocurrir la semana que viene", aclaraban.

Y cuando les preguntaban directamente por José Pablo López, los productores de 'Ni que fuéramos' han sido claros. "Es una persona muy inteligente que sabe muchísimo de televisión. Hasta donde yo sé, no hay nadie en la profesión que no haya hablado con él en algún momento. Es una persona hiperactiva a la que le apasiona su trabajo, está constantemente buscando productos y formatos competitivos para el lugar donde él esté. Si para eso tiene que hablar con todo el sector, incluso con nosotros, lo hace", concluían.