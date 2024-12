Belén Esteban habla en estos llamativos términos sobre un salto de 'Sálvame' a TVE

El universo 'Sálvame' ha hecho balance este jueves del éxito de 'Ni que fuéramos', el programa que se emite en Canal Quickie y TEN, en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero. Y en ella ha sobrevolado el rumor del posible salto del programa de Fabricantes Studio a la nueva TVE de José Pablo López y Sergio Calderón. Algo sobre lo que se ha manifestado Belén Esteban.

Y es que el salto de Sergio Calderón, hasta ahora directivo de Fabricantes Studio, a TVE como nuevo director de la cadena, hace que todos piensen en que el universo de 'Sálvame' de el salto definitivo a las tardes de la cadena pública y más teniendo en cuenta que 'El cazador' ya ha sido cancelado y que 'La Moderna' podría no renovar.

Durante la copa de navidad de Fabricantes Studio, sus creadores, Óscar Cornejo y Adrián Madrid han confirmado que llamarán a la puerta de TVE a partir de la próxima semana que será cuando se incorpore Sergio Calderón a sus nuevas funciones.

Esta nueva era de TVE es ilusionante para muchos y Belén Esteban no se ha cortado nada al decir que ella estaría encantada de dar el salto a la cadena pública después de que hace un año la entonces presidenta de RTVE, Elena Sánchez vetara su fichaje como jurado de 'Baila como puedas'.

"Quiero competir con Ana Rosa y Sonsoles"

Cuando la prensa le preguntaba si se van a ir a TVE, La Patrona no se lo pensaba al decir que "ojalá". "¿Vamos a ir a TVE? Pues ojalá. ¿Nos han llamado para ir a programas diversos? Sí, nos han llamado. Pero ahora mismo estamos en TEN y lo que venga, bien recibido será. De TVE o de otras cadenas. No nos cerramos a nada. Yo, por ejemplo, he ido a TV3 y me lo he pasado bomba. Y si me llaman de Castilla-La Mancha, también voy", aseguraba.

"Me encantaría competir con Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana", llegaba a decir Belén Esteban durante este evento celebrado en las instalaciones de la productora. Y es que aunque actualmente el magacín que se emite en TEN ya compite con 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR', está claro que la que fuera la princesa del pueblo deja claro que quiere competir desde una cadena generalista en las mismas condiciones que las presentadoras de Telecinco y Antena 3.

"El espectador coge el mando y pone el canal que quiere. ¿Qué me gustaría ir a TVE? No te digo que no, pero también me gustaría ir a Telemadrid o hacer documentales...", prosigue diciendo la colaboradora estrella de 'Ni que fuéramos'.

Y cuando le preguntan si podrían ganar a Sonsoles Ónega y a Ana Rosa Quintana desde TVE, Belén prefiere ser cauta. "Hombre, es que Sonsoles y Ana Rosa son muy buenas Eso de ganar... tampoco me voy a tirar a la piscina. Pero estaría muy bien los tres programas a la vez. Pero esto no lo sabemos", añadía al respecto.

Belén Esteban defiende el regreso de José Pablo López

Y como muestra de su gran interés por la nueva TVE, Belén Esteban no ha dudado en dar la cara por José Pablo López, el nuevo presidente del Consejo de Administración. "Yo solo quiero decir que el despido de José Pablo fue improcedente. Se han dado cuenta de lo gran profesional que es y, por eso, le han cogido", destacaba.

"Lo que más gusta al espectador es ver un buen programa. Broncano es el mejor acierto de TVE y los datos están ahí. Y no quiero desmerecer a Pablo Motos, porque me parece un gran profesional. Ahora todo el día se habla de Pablo Motos o de Broncano. La televisión es entretenimiento", concluía.