'De Viernes' cancela la entrevista prevista y sienta a estos cinco invitados esta semana

Tras el especial de 'Bárbara Rey, mi verdad' el pasado lunes, 'De Viernes' ofrecerá una nueva entrega este viernes en el que se avanzará parte de contenido inédito de la entrevista que se podrá ver en la segunda parte del programa el próximo lunes en la que la ex vedette habla de las acusaciones que ha lanzado su hijo Ángel Cristo Jr.

Y es que Bárbara Rey volverá a centrar buena parte de los contenidos de 'De Viernes' esta semana. Aunque cabe señalar que su hijo Ángel Cristo no será uno de los invitados como se había llegado a rumorear e incluso comentaba este jueves Álex Álvarez en plena conexión con la propia Bárbara en 'TardeAR'.

'De Viernes' ofrecerá material inédito de la entrevista exclusiva a Bárbara Rey, en la que revelará episodios desconocidos de su vida, como la oferta económica que un supuesto representante del gobierno de Hugo Chávez le hizo a cambio de material del rey emérito tras el encontronazo de ambos en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de 2007; el extraño favor que le pidió el rey emérito en 1978; cómo vivió el momento en el que se canceló in extremis su participación en 'Tómbola'; y el romance vivido con Paquirri en 1979.

Además, Jenny Llada escuchará en el plató las duras palabras que Bárbara Rey le dedica en la entrevista. Sus declaraciones serán comentadas también por Hugo Arriazu, paparazzi; Danielle Sánchez, testigo de la destrucción de grabaciones del rey emérito; Ángel Moreno, productor de 'Tómbola'; y el periodista Javier Chicote.

Maica, de 'GH 19' y Gabriela Guillén, protagonistas de 'De Viernes'

Por otro lado, Maica Benedicto ('Gran Hermano 2024') hará balance de su paso por el reality y tratará de ajustar cuentas pendientes en el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Asimismo, 'De Viernes' ofrecerá esta semana en el Scoop una impactante entrevista a Gabriela Guillén, madre del último hijo de Bertín Osborne, en la que revela su dramática historia personal, marcada por abusos e intentos de suicidio. Además, explica cómo es actualmente su relación con el cantante.

Por último, Patricia Pérez, una de las colaboradoras del espacio producido por Mandarina y su marido Luis Canut estarán presentes en el plató tras superar el año más duro de sus vidas.

Terelu Campos se queda sin entrevista

Con ello, se confirma la exclusiva que había avanzado poco antes Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'. Y es que la colaboradora ya había adelantado que Terelu Campos había firmado una entrevista en 'De Viernes' para esta semana hablando del nacimiento de su nieto. Sin embargo, dicha entrevista ha sido cancelada después de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia le hayan prohibido hablar de su bebé.

"Tengo que decir a todo el mundo que Terelu Campos no se va a sentar mañana. Han tirado la entrevista para atrás porque su hija y Carlo Costanzia les han dicho que ella no se tiene que sentar para hablar ni de ellos ni de su nieto", explicaba La Patrona. "La cadena, con el contrato que ha firmado, le ha dicho que si no habla de eso, no va a hablar de nada", añadía.