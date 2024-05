Quién es Vicky del Cerro, la nueva concursante de ‘Pasapalabra’ que planta cara a Manuel

Hace casi dos semanas que Óscar Díaz se llevó el bote de ‘Pasapalabra’ y, en consecuencia, tanto él como su contrincante, Moisés Laguardia, tuvieron que dar paso a dos nuevos participantes. Su lugar en un primer momento fue cubierto por Inma García y Manuel Pascual, y ha sido este último el que ha conseguido permanecer en el concurso como su nueva revelación.

Inma logró permanecer tres días, hasta que Vicky del Cerro consiguió vencerla en la ‘Silla azul’ el pasado lunes, 20 de mayo. Desde ese momento, la nueva concursante no se lo ha puesto nada fácil a Manuel. Vicky es licenciada en Informática, trabaja en la Universidad de Burgos y le gusta mucho la música, incluso tiene la carrera de piano.

Es burgalesa, como Orestes Barbero, uno de los concursantes más míticos de ‘Pasapalabra’, quien ostenta el récord de participación en el programa de Antena 3, con 360 entregas en su haber. Por ello, Vicky no oculta su admiración hacia su paisano. Así se lo reconoció a Roberto Leal en su presentación: «Soy fan de él. Le he visto muchas veces por Burgos, porque es muy social, le gusta mucho salir con los amigos. Lo que pasa es que como es un ídolo en la ciudad, estamos todos detrás, por eso he sido vergonzosa con él, pero a partir de ahora ya tengo más entidad para hablarle, que soy de la familia de ‘Pasapalabra'».

Vicky y Manuel, los nuevos Óscar y Moisés en ‘Pasapalabra’

Vicky del Cerro en ‘Pasapalabra’.

Tras imponerse a Inma García en ‘La Silla azul’, la informática se convertía en concursante de pleno derecho de ‘Pasapalabra’. Ella misma reconoció estar mucho más tranquila: «Yo con estar un programa aquí me conformo». Pero, por el momento, ha superado esa primera marca que se había propuesto, y se ha convertido en una rival muy dura de batir para Manuel Pascual, hasta el punto que fue Manuel quien se enfrentaba a La silla azul el pasado viernes, ganando Vicky ‘El Rosco’.

Con cinco entregas en su haber y tras poner contra las cuerdas a su rival cada tarde, la burgalesa ya piensa lo qué haría si se llevara el bote, que en estos momentos está en 136.000 euros. «Lo que haría con el premio sería asegurar el futuro académico de mi hija, Abril, y gastarlo con la gente que quiero, familia y amigos», reconoce.

Por su parte, Manuel Pascual ha logrado permanecer en el concurso desde el día después de la salida de Óscar y Moisés. El joven concursante de Collado Villalba (Madrid) es licenciado en psicología y estudia además un máster de Terapia Psicoanalítica. En su presentación, confesó ser coleccionista de mapas, pero solo «de los sitios a los que va yendo».