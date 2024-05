La inoportuna llamada que una soltera de ‘First Dates’ no se esperaba en plena cita: «He dicho que no»

‘First Dates’ nos regala a menudo anécdotas de lo más curiosas, pero lo sucedido durante la velada de María y José este martes se lleva la palma. La soltera de 85 años se encontraba en plena cena con su cita de la noche cuando tuvo que contestar al teléfono de forma repentina. Para sorpresa de su acompañante, estaba hablando con otro de sus pretendientes, a quien dio calabazas para continuar con el encuentro.

La viuda entró al restaurante de Cuatro con las ideas muy claras de lo que busca en el amor. «Quiero tener compañía mayormente, que la soledad es muy mala», aseguró María, además de insistir en que debía ser «un hombre aseado». Entonces, José entró en escena y en un primer momento no encajó del todo en los estándares de la comensal.

«Es un poco gordito, pero eso no tiene remedio, no le vamos a quitar carne ahora», explicó María ante las cámaras de ‘First Dates’, y algo muy parecido ocurrió en el caso del soltero. «No voy a pedir a una Claudia Schiffer, porque tampoco yo soy Robert Redford», comentó José también al equipo del programa.

Y según avanzaba la cena, ambos se dieron cuenta de que tenían más cosas en común de lo que pensaban. Además de la edad, María descubrió que ella y su pretendiente tenían un sentido del. humor muy parecido. Cuando la viuda confesó que sus dos últimos maridos habían fallecido, José le sorprendió con una broma. «María, me vas a poner en un aprieto. Si se te han muerto los dos, a ver si voy a ser yo el siguiente», espetó entre risas el soltero.

María y José en ‘First Dates’

«Yo no los mato, se mueren porque se mueren», contestó la soltera de ‘First Dates’ en mitad de una velada llena de complicidad. Fue entonces cuando se sinceró sobre sus planes a corto plazo, y confesó que prefería a un pensionista antes que a alguien rico. Esto se debe a una mala experiencia con un hombre adinerado que pudo demostrar en el programa, pues justo en ese momento recibió una llamada.

«Yo tengo un pretendiente de Torrente que es rico y lleva diez meses detrás de mí, y yo le digo: ‘Búscate y no me llames más’. Se lo digo y siempre llama», explicó la viuda a las cámaras del programa antes de que se pudiese ver su tajante contestación. «¡Te he dicho que no te quiero! No te quiero, que te busques a una«, exclamó María delante de su cita a su pretendiente rico, que se encontraba al otro lado del teléfono.

Tal vez sería la determinación de María, el sentido del humor que comparten o la química que mostraron a lo largo de la cena, pero la pareja de ‘First Dates’ puso el broche a su cita con un delicado baile juntos en el reservado antes de comunicar la decisión final. «Quiero ir a ver tu pueblo, que comamos, que me presentes a algún hijo tuyo, que me conozcan», explicó José tras revelar que quieren seguir conociéndose para ver dónde llega la cosa. Ella ha querido dejar algo claro antes de decirle que sí a una segunda cita. «En tema cama, estamos de baja ya, ¿no?”. Y José le ha respondido entre risas con un «solo para dormir».