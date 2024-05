Una participante de ‘First Dates’ rechaza espantada a su cita por este contundente motivo

‘First Dates’ está a menudo lleno de historias de flechazos que no se producen por ambas partes, y este lunes, ese fue el caso de Javier. El informático llegó al restaurante de Cuatro dispuesto a encontrar el amor, y quedó prendado de Katia a primera vista. Sin embargo perdió cualquier oportunidad con su cita debido a sus comentarios excesivamente sinceros.

Nada más entrar, el protagonista de la cita más accidentada de este lunes se confesó con Carlos Sobera. Durante seis años había sufrido un amor no correspondido. «Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba haciendo el imbécil. Entonces, corté por lo sano», aseguró Javier antes de que llegase su cita.

Y según Katia entró por la puerta del restaurante, el informático de ‘First Dates’ fue a por todas. «Eres muy atractiva», aseguró el joven completamente movido por el flechazo instantáneo, algo que no sucedió en el caso de la soltera. «Es mono, pero lo veo chiquitín para mí», confesó la recepcionista de 36 años.

Pero la cosa no mejoró a partir de ahí, ya que Javier entró en una espiral de sinceridad excesiva que preocupó incluso más a su cita. «Me gusta como te queda el pelo, los ricitos, además la piel morena… Te queda muy bien. Te conservas muy bien», continuó explicando el soltero mientras Katia atravesaba un momento de lo más incómodo.

Katia y Javier en ‘First Dates’

«Yo creo que sus técnicas de ligar son más bien pobres. La manera de hablar que tiene es como si no hubiera salido al mundo a explorar, a descubrir. Todos somos raros a nuestra manera, pero sí que le falta vivir un poco, sin pensar tanto», explicó la recepcionista ante las cámaras de ‘First Dates’. Y el tenso encuentro solo podía acabar de una forma.

En el momento de la decisión final, el soltero se lanzó aún más a la piscina y confesó a Katia que la veía como potencial pareja. «En cuanto yo encuentre a la persona especial, ojalá seas tú porque me estás cayendo tan bien…», explicó el informático mientras la soltera se revolvía en su silla presa de la embarazosa situación sin saber muy bien qué decir.

«No podría haber pedido una mejor cita que tú. Yo tendría una segunda cita porque eres una chica maravillosa y tienes lo que busco, con los pies en la tierra y me tratarías muy bien. Y si surgiera, pues tendría una relación estable«, terminó de explicar Javier antes de que su cita de ‘First Dates’ llegase con su decisión final para demoler todas sus esperanzas.

Katia frenó al informático entonces. «Yo no tendría una cita, no. Me has parecido un chico muy simpático, muy majo, pero necesito más vidilla, más movimiento en una relación«, sentenció la recepcionista cerrando por completo la puerta a seguir conociendo al soltero de 30 años.