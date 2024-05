El futuro de Javier Ungría en ‘Supervivientes’, en jaque por razones ajenas al concurso

Si algo caracteriza a esta edición de ‘Supervivientes’ son los percances que están sufriendo los concursantes y por lo que muchos de ellos han tenido que ser evacuados. Incluso algunos se han visto obligados a abandonar la aventura, como Zayra Gutiérrez o Carmen Borrego. Ahora, es Javier Ungría el que se está planteando seriamente su continuidad en el concurso.

El empresario, que esta semana se encuentra nominado, ha confesado su desgana, reconociendo que no le importa regresar a España. Y es que el exmarido de Elena Tablada no solo no ha recibido ninguna visita de sus familiares, sino que tan solo pudo recibir un mensaje de su hija con motivo del día del padre. Y sus fuerzas empiezan a flaquear.

Esta semana no es la primera que Javier Ungría está nominado. Sin embargo, a diferencia de en otras ocasiones, parece haber tirado la toalla, a juzgar por las conversaciones que ha tenido en los últimos días con su compañero Rubén Torres. A la pregunta de cómo se encontraba, el empresario reconocía que «bien, un poco agobiado. Llevo unos días con la cabeza en Madrid. No es por la nominación, es un tema personal».

Aunque ha preferido no entrar en detalles, ha dejado caer que podría tratarse de la situación con su exmujer por la custodia de su hija. «Pienso que hay bastantes cosas que están pasando en mi vida allí que si estoy yo es mejor», aseguraba. Pese a todo, ha querido dejar claro que no piensa rendirse: «Yo estoy bien y contento con estar aquí pero es verdad que el tiempo pasa. Han pasado 10 semanas y me preocupa pensar ciertas cosas que requieren de mi presencia, igual no».

Javier Ungría desvela el motivo por el que quiere regresar a España

Su compañero le ha recordado que está llevando a cabo un gran concurso y que, si no tiene noticias del exterior, es porque en España todo estará bien. Pero esto no ha apaciguado su nerviosismo, y, en otro momento dado, en una conversación con Pedro García Aguado, quien también está nominado, le dijo que lo mejor es que el expulsado esta semana sea él.

Pero con el que de verdad se abrió Javier Ungría fue con Rubén Torres, al que reconoció que «se están cociendo cosas para mi vida y para el futuro de mi hija». Y de ahí su bajón anímico. De esta forma dejaba claro que se debía a la situación que tiene con su pequeña, a la que echa mucho de menos y está deseando volver a ver.

Nuevamente ha vuelto a insistir en que no le importaría ser el expulsado esta semana, sino más bien todo lo contrario. «En el fondo no me vendría mal. Llevo unos días así porque lo estoy pensando demasiado», concluyó. Habrá que esperar a la gala de esta noche para conocer si la audiencia decide que sea él quien deba regresar a España o, por el contrario, prefiere mantenerle unas semanas más en Honduras.