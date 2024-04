‘Supervivientes’ da una buena noticia al público por quién ha sido el expulsado definitivo

Tras la expulsión definitiva de Lorena Morlote de ‘Supervivientes 2024‘, el reality ha encarado una nueva y esperada marcha, la de Kike Calleja. El hasta ahora concursante se ha convertido en el tercer expulsado oficial de la edición a decisión de la audiencia, que ha podido votar gracias a un televoto exprés. En concreto, la eliminación se ha vivido durante la emisión de la entrega dominical con Sandra Barneda tras la inesperadísima salvación previa de Arantxa del Sol.

Es necesario remarcar que los tres participantes nominados procedían de Playa Limbo. Dicha localización fue estrenada por Kiko Jiménez y Laura Matamoros. A ellos dos se les sumó Kike Calleja después de convivir durante dos semanas al ser desterrado del grupo principal a decisión del público. A ellos tres, el pasado jueves, se añadió Arantxa del Sol, última concursante desterrada.

Al ser cuatro los concursantes, se ha planteado un juego para que fuesen tres los supervivientes expuestos al televoto en el que se debatiría la continuidad de uno de ellos en el concurso. A través de la apnea, Laura Matamoros ha conseguido erigirse como ganadora de la prueba por lo que Kike Calleja, Kiko Jiménez y Arantxa del Sol se han convertido en los concursantes que se enfrentaban a esa expulsión definitiva.

Por después, Sandra Barneda se ha encargado de dar a conocer el estado de los porcentajes ciegos. Cabe destacar que los espectadores pueden votar gratuitamente por su expulsado en Mitele. Por lo tanto, el superviviente que mayor número de votos aunaba se hacía con el 45% de los votos. No muy de lejos le seguían los otros dos náufragos con un 30% y un 25%. «Está habiendo un aluvión de votos y la cosa está noche puede estar muy reñida y darse la vuelta», ha advertido la presentadora.

Antes de dar a conocer el veredicto, el reality ha llevado a cabo la tradicional ceremonia de salvación. En ella, se ha comunicado la continuidad de Arantxa del Sol en el reality. Una salvación que ha sorprendido a propios y extraños y que dejaba como nominados definitivos a Kiko Jiménez y Kike Callejas con unos porcentajes muy próximos: 45% y 55%.

La audiencia de ‘Supervivientes’ da la estocada final a Kike Calleja

Una vez terminado el tiempo establecido para votar en la App oficial de Mediaset, Sandra Barneda ha contactado con los concursantes para anunciar el nombre del segundo expulsado/a oficial del reality. «El público de ‘Supervivientes’ con sus votos en la app de Mitele ha decidido que el expulsado definitivo sea Kike Calleja», han sido las palabras empleadas por la presentadora.

Por su parte, el recién expulsado ha compartido: «Quiero dar las gracias por los días que me han hecho pasar, que he sido muy feliz con vosotros. Gracias a Cuarzo y a Mediaset por darme la oportunidad de formar parte de esta aventura que no voy a olvidar nunca. Gracias a todos mis compañeros de ‘Fiesta’ y ‘Vamos a ver’ por apoyarme, a mis amigos, a mi familia, a mi padre, que tengo al mejor padre del mundo…».