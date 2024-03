Sandra Barneda se va de la lengua con esta pista sobre el nuevo concursante de ‘Supervivientes’

Jorge Javier Vázquez anunciaba este jueves en la tercera gala de ‘Supervivientes 2024’ que tras la baja de Zayra Gutiérrez, el reality contará con un nuevo concursante. Y adelantaba que su identidad se sabría el domingo durante ‘Conexión Honduras’ con Sandra Barneda.

Este viernes, ‘Así es la vida’ analizaba algunas de las cuestiones que se vieron en la gala de ‘Supervivientes‘ como la preocupación de Lorena Morlote por su culo y si tenía prótesis o infiltraciones. Y Sandra Barneda tomaba la palabra para recordar lo que iban a anunciar el domingo en ‘Conexión Honduras’.

«Yo no creo que el domingo en el debate en Conexión Honduras hablemos del culo de la Morlote, porque tenemos muchas cosas que comentar mucho. Por ejemplo, nuevo concursante en Supervivientes. Vamos a anunciarlo en Conexión Honduras, y veremos como se llevan cómo se llevan los nuevos concursantes después de haberse distribuido en diferentes equipos. Y expulsión definitiva», explicaba la presentadora.

«¿Tú estarás el domingo, Makoke?«, le preguntaba entonces Sandra Barneda a su colaboradora. «Que me estás mirando todo el rato, diciendo nueva concursante, y no sé por qué me miras a mí», le contestaba ella. Unas palabras que llevaban a que Sandra Barneda lanzara un comentario que podría significar mucho.

Y es que Sandra Barneda dejaba caer que podría ser Makoke la nueva concursante del reality en sustitución de Zayra Gutiérrez. «¿Qué Makoke puede ser nueva concursante de ‘Supervivientes’?«, soltaba la presentadora a modo de pregunta.

Cabe recordar que Makoke confirmó que ella había recibido una propuesta para participar en el reality pero todo se quedó en nada. Y es que tras conocerse el fichaje de Laura Matamoros se publicó que la hija de Kiko Matamoros había puesto como condición para su vuelta a ‘Supervivientes’ no coincidir con la que fue mujer de su padre.