Samantha Vallejo-Nágera retrata a Jordi Cruz y cuenta lo más duro de trabajar en ‘MasterChef’

Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez han vuelto a ponerse al frente de una nueva edición de ‘MasterChef’, la 12ª ya. Por tal motivo la primera ha concedido una entrevista a Rosa Villacastín para Diez Minutos en la que se sincera sobre cómo es trabajar en el talent culinario de TVE y sobre la relación con sus compañeros.

La chef tiene claro que formar parte del jurado de ‘MasterChef’ le ha aportado «mucho, porque en lo personal es un complemento a mi carrera profesional. Y a largo plazo es un trabajo, una nómina, con un sueldo fijo, que me da seguridad». Además, la relación con sus compañeros es excelente, lo que también ha influido para que después de tantas ediciones no se aburra y siga ejerciendo de miembro del jurado con la misma vitalidad que el primer día.

Para Samantha Vallejo-Nágera lo más difícil de su trabajo en ‘MasterChef’ llega cuando tienen que despedir a alguno de los concursantes: «Es duro porque ves a la gente con ilusión, aunque después de haber echado a más de 300 personas se te quita la pena. Yo he llorado muchas veces, porque todo el mundo viene a pasarlo bien y a disfrutar». Eso sí, deja claro que en su casa no cocina: «En casa no me da tiempo a cocinar. En Pedraza un poco los fines de semana porque me gusta comer bien, me gusta salir a comer. Soy muy de calle», reconoce.

Samantha Vallejo-Nágera, sobre Jordi Cruz: «‘MasterChef’ le ha cambiado»

Samantha, Pepe y Jordi, miembros del jurado de ‘MasterChef’

Samantha Vallejo-Nágera define a Jordi Cruz como un ser «maravilloso. ‘MasterChef’ le ha cambiado mucho, ahora que es padre y está casado, es muy exigente, empollón de la vida. Sabe de todo, muy buena persona y un Pitagorín de la gastronomía».

Sobre los famosos que han pasado por el programa en ‘MasterChef Celebrity’, ella reconoce que tiene muy buen recuerdo de David Bustamante, «porque es divertidísimo, o Juanma y Miki, qué gran pareja. Yo me lo he pasado muy bien con Toñi Moreno, con Victoria Abril, Paz Vega… a Anabel Alonso la adoro…».