Jordi Cruz lamenta el alto peaje que ha pagado por estar en ‘MasterChef’: «Me frustra»

Jordi Cruz lleva la friolera de 12 años siendo el estricto juez de ‘MasterChef’ en todas sus versiones. Junto a él, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo- Nágera, con los que se lleva a las mil maravillas. El chef catalán ha concedido una entrevista a ‘El País’ en la que se sincera sobre cómo lleva la fama y también sobre el peaje que ha pagado por trabajar en el talent culinario de TVE.

Y es que, según él, lo que no le gusta de ‘MasterChef’ es que no se habla de todo cuanto se hace en ABaC, el restaurante de Barcelona donde ejerce de jefe de cocina desde el año 2010. «Me frustra un poquito que ‘MasterChef’ apague este lado gastronómico y que no se le dé bombo a las cosas que hacemos a nivel creativo en ABaC. Es un peaje porque el personaje de ‘MasterChef’ es muy grande y suma mucho, pero en el restaurante hacemos un montón de técnicas, de I+D, que hago entre horas, subido en un avión o en un tren», reconoce.

Jordi Cruz deja claro que no se considera una «estrella de televisión»: «Soy cocinero. Divulgador, si quieres, porque me gusta contar y explicar las bondades de la gastronomía y de la alimentación, de la actitud para afrontar retos, además de entretener, a veces peleándome con Pepe, de forma amistosa porque somos amigos».

Jordi Cruz reflexiona sobre la fama: «El día que no me paren…»

Además, reconoce que tiene mucho del personaje que se ha creado en televisión. «Si te dicen que tienes que reflejar tu parte crítica, tu parte de tiquismiquis y de rigor, porque este es el talent show más duro del mundo, pues tienes que ser estricto, ponerte serio y decir las cosas con franqueza y exigencia», asegura. «La gente me pregunta si en mi cocina soy tan cabroncete como en ‘MasterChef’. En mi cocina ni se me ocurre, porque somos un equipo donde quiero el máximo de buen rollo. La gente no trabaja bien si no le das cariño», añade.

Sobre la fama, Jordi Cruz reconoce que le gusta que le paren por la calle: «El día que la gente no me pare por la calle, lo echaré de menos. Aunque seas una persona tímida como yo, nunca me he encontrado con alguien que me diga algo negativo. Como la gente se piensa que soy malote, se me acercan con pudor y miedo, pero cuando me ven que soy un tío normal, bastante agradable y educado, todo cambia. Tengo una relación amable con la gente que ve ‘MasterChef’, con la gente que come en mi casa y admira la gastronomía. Disfruto de todo esto, porque un día se va a acabar», confiesa.

A la pregunta de «cuánta cuerda le queda a ‘MasterChef'», el barcelonés asegura que «no tengo ni idea. Yo pensaba que no pasaríamos del primer año. Pepe y yo siempre nos decimos que tenemos que disfrutar de cada año porque quizás sea el último. No somos gente de tele, somos cocineros. Hemos aprendido a lo que es un share hace cuatro días».