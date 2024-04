Quién es realmente Maicol, el modelo colombiano que aspira a ganar ‘MasterChef 12’

Las cocinas de ‘MasterChef’ ya están a pleno rendimiento en la que es la duodécima edición del talent culinario de TVE. Dieciséis nuevos concursantes compiten cada semana en los fogones de ‘MasterChef 12’, y entre ellos se encuentra Maicol, el modelo colombiano que aspira a llevarse el trofeo de ganador y hacerse con los 100.000 euros.

¿Pero quién es realmente Maicol, uno de los participantes de ‘MasterChef 12’ que más están dando que hablar? Este joven de 23 años de edad, natural de Cali (Colombia), llegó a nuestro país hace tres en busca de una estabilidad laboral. de estudió Contabilidad y Finanzas en una universidad colombiana. En estos momentos trabaja como contable, aunque también realiza pequeños trabajos en el mundo de la publicidad y del modelaje, su gran pasión, junto a la cocina.

En su vídeo de presentación, el concursante confesó que siempre ha tenido un gran amor por la cocina. Adora la gastronomía colombiana, pero cree que España es el lugar perfecto para desarrollarse en este mundo. Por tal motivo decidió probar suerte en ‘MasterChef’, aunque aún tiene que pulir mucho sus habilidades, ya que en la anterior gala se quedó a las puertas de ser eliminado, terminando como expulsado Ramón.

El episodio más polémico lo protagonizó con Tamara, quien le acusó de empujarla en la prueba por equipos celebrada en Ubrique durante la segunda gala. Una acusación que no gustó nada a los seguidores del formato, quienes se echaron encima de la concursante por hacer una acusación de ese calibre.

El fuerte encontronazo entre Maicol y Tamara en ‘MasterChef 12’

Tamara se encontraba al frente de la fritura de pescado en una prueba de exteriores, cuando Maicol se acercó a ella para decirla que tuviera cuidado y dejara un poco más de tiempo el pescado. «Es que se pega», se defendía la rusa. «Ven, yo sigo aquí por favor», le contestaba el colombiano, pidiéndole que le dejara seguir a él con la fritura. «Tamara, por favor, hazme caso», insistía el joven, mientras su compañera le acusaba de tocarla: «No me toques, no me toques». «Ya está bien con la invasión del espacio personal. Me empezó a tocar, a empujarme y a quitarme la sartén», se quejaba Tamara en el confesionario.

«Mi compañera Tamara se ofuscó y decía que le ponía nerviosa», aseguraba él después cuando trataron de aclarar lo ocurrido delante del jurado. «Es que no me ha gustado que haya invadido mi espacio personal y me empujara», se defendía ella. Una acusación que no hizo ninguna gracia a su compañero: «¿Qué te empujé? ¿Por qué mientes?». «Me has empujado literalmente», insistía ella. Esto provocaba la indignación de los usuarios de las redes sociales, que estallaban contra Tamara por inventarse una supuesta agresión.