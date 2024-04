Tamara prende ‘MasterChef’ al insinuar una agresión de Maicol y muchos denuncian un montaje

Parece que esta duodécima edición de ‘MasterChef‘ nos va a dar muchos momentazos. Y es que los concursantes tienen bastante carácter. Y sino que se lo digan a Tamara, que este lunes en su segunda gala la liaba al acusar a Maicol de tocarle en la prueba por equipos.

Así, junto a David, el legionario terraplanista, y Samya, la marroquí que dice que es musulmana a ratos, Tamara es otra de las concursantes que más polémicas va a protagonizar. La rusa tiene carácter y parece que sus formas no son muy del gusto de sus compañeros.

Este lunes, la concursante de ‘MasterChef’ generaba un sinfín de reacciones tras acusar a Maicol de tocarla y empujarla cuando las cámaras no muestran eso. Todo se producía en pleno cocinado en la prueba por equipos, que en esta segunda entrega tenía lugar en Ubrique, el pueblo de Jesulín.

Tamara se encontraba al frente de la fritura del pescado y Maicol se acercaba para decirla que tuviera cuidado y dejara un poco más de tiempo el pescado. «Es que se pega», le decía la rusa al colombiano. «Ven, yo sigo aquí por favor», le replicaba Maicol pidiéndole que le dejara seguir a él con el pescado al ver que no era capaz de hacerlo bien.

«Tamara por favor hazme caso», le pedía el concursante mientras que la concursante de ‘MasterChef’ le acusaba de tocarla. «No me toques, no me toques», le repetía la rusa. «Ya está bien con la invasión del espacio personal. Me empezó a tocar, a empujarme y a quitarme la sartén», se quejaba después en el confesionario.

«La estrella que piensa que tengo una estrategia colega, que se meta su estrategia por el….», soltaba ella. Por su parte, Maicol explicaba que «si estás haciendo mal el pescado para, no tienes por qué seguir haciéndolo al, decía que le empujaba pero no le estaba empujando. Es que tiene varias caras, se está maquinando cosas, se está buscando el papelazo», aseveraba el colombiano.

Justo después, durante la valoración de los platos de cada equipo, Maicol y Tamara tenían un fuerte enfrentamiento después de que la rusa insistiera en quejarse de que su compañero le había empujado. «Mi compañera Tamara se ofuscó y decía que le ponía nerviosa», aseveraba él. «Es que no me ha gustado que haya invadido mi espacio personal y me empujara», se defendía ella. «¿Qué te empujé por qué mientes?», le espetaba Maicol mientras ella insistía en que si que le había empujado. «Me has empujado literalmente», añadía.

"No sé a quién le gusta que le empujen" #MasterChef pic.twitter.com/Dff9s3FEjN — MasterChef (@MasterChef_es) April 8, 2024

Críticas a Tamara por inventarse el empujón de Maicol

Sin embargo, las acusaciones de Tamara a Maicol no han gustado nada a los espectadores que no han dudado en criticar la actitud de la concursante de ‘MasterChef’, que mostraban su indignación con que la rusa se inventara algo tan fuerte como eso.

#MasterChef Tamara, hablar de empujar cuando no se ven empujones es peligroso. Es una creída de agárrate. Entiendo q todos quieren q se les vea hacer cosas, pero si t dicen q algo no está bien y se puede arreglar, x lo menos escucha. https://t.co/ttNQLmBO7M — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) April 8, 2024

Cuando piensas que no hay un aspirante más flipado llega otro y supera al anterior 🤣🤣🤣 no me esperaba esas ínfulas de Tamara #MasterChef — Cris!… (@Cris_forty6) April 8, 2024

Tamara eres una chunga. Ojalá te pires hoy #MasterChef — Hilary Esono (@HilaryEsoono) April 8, 2024

La rusa juega con cositas que no debería. Merece la expulsión #MasterChef pic.twitter.com/pB65CbXcoR — LTR (@tazzo34) April 8, 2024

Uy la Tamara …..



No me gusta nada de nada, esa prepotencia……#MasterChef — Amanda Gomez (@Mikyuu21) April 8, 2024

Tamara se acaba de pasar tres pueblos. #MasterChef — Elisabeth BS (@ElisabethBS91) April 8, 2024

La verdad es que @tamaramchef12 debe ser más humilde #MasterChef pic.twitter.com/hUay1D1vHL — José Ángel Jarne (@joseajarne) April 8, 2024

Invasion personal? Empujón? Vaya una pedazo de sapa #MasterChef — باولا (@Paulaander) April 8, 2024

Espacio personal dice… pues como un día tenga que currar en una cocina de un negocio normal se va a cagar #MasterChef — ROXG (@La_tia_Tana) April 8, 2024