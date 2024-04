Lo que hay detrás de Ángel Cristo y Arantxa del Sol en ‘Supervivientes’, al descubierto

Arantxa del Sol y Ángel Cristo han pasado de ser aliados a enemigos íntimos en ‘Supervivientes 2024’. El gran dilema para la audiencia es que no sabemos a qué se debe ese cambio de opinión tan radical sobre su compañero. Es la pregunta que se hacen las redes y los colaboradores de Telecinco en los diversos programas en los que se comenta el concurso. Y es que la cruzada entre ambos supervivientes está en boca de todos.

Por su parte, el reality aventurero tampoco ha arrojado luz sobre ello, pero lo cierto es que a la actriz y presentadora se le ha llenado la boca de llamarle «traidor», «miserable» y «falso». Además, el martes, durante ‘Tierra de Nadie’, se lanzó a decir que Ángel «no está bien de la cabeza directamente». Una declaración bárbara que Carlos Sobera tuvo que frenar de ipsofacto, pues cuestionar la salud mental con esa frivolidad es inadmisible.

Acto seguido, cuando se produjo la reincorporación de Arantxa del Sol al grupo de Condena, sentenció que a Ángel Cristo «no lo quiero ni ver». Una frase que Arantxa soltó delante de él, dejando al resto de los supervivientes noqueados. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado?», le preguntó el presentador como si no supiera nada. «Ya está, Carlos. No voy a hablar de este señor, ahórrate el tiempo, de verdad, ahórratelo. No voy a hablar de este señor», se rebeló la concursante.

Segundos después, Sobera dio a Ángel Cristo la oportunidad de comentar ese repentino cambio de actitud de su compañera y dio en la clave, sospechando de que Kike Calleja podría haberle dicho «algo malo» en Playa Limbo para malmeter contra él y reventar esa relación que tenían al comienzo del concurso. Efectivamente había sido así.

Sin embargo, los espectadores de ‘Supervivientes’ siguen sin saber qué es lo que le dijo Kike a Arantxa del Sol y si es tan sumamente grave el asunto como para que ella se muestre así de implacable con el robinsón, negándole la palabra y considerándolo como un hombre muerto para ella.

Pues bien, Blanca Manchón ha aportado algo de luz a todo este entramado y así se vio en el ‘última hora’ que emitió Telecinco este miércoles. En una conversación de la windsurfista con el equipo de playa Olimpo, se le escuchó decir lo siguiente: «Arantxa está muy agobiada, por lo visto ha escuchado cosas de Ángel que no le han gustado nada, como traicionándole diciendo que era un lastre, que era una insulsa, que no valía para nada en las pruebas. Ahí vamos a ver chispas».

Ante esta confesión, la pregunta que todos se hacen es si se trata de algo tan grave como para que Arantxa del Sol haya adquirido esa postura radical con Ángel Cristo. No obstante, hay un detalle que podría agudizar esa herida que siente la actriz y expresentadora. Y es que Ana, pareja de Ángel, reveló que, antes de emprender rumbo a Honduras, hablaron con Finito de Córdoba y éste le pidió al hijo de Bárbara Rey que cuidara a su mujer en la isla. Una promesa que ha traicionado, de ahí que el dolor de Arantxa sea mucho mayor. Esto explicaría el motivo de esa irrevocable ruptura.