Arantxa del Sol decide plantarse de raíz de ‘Supervivientes’ tras lo último con Ángel Cristo

Arantxa del Sol se sumó a la campaña contra Ángel Cristo en ‘Supervivientes 2024’. Todavía no sabemos a qué se debe ese cambio de opinión tan radical sobre su compañero y el programa tampoco ha arrojado luz sobre ello, pero lo cierto es que a la actriz y presentadora se le ha llenado la boca de llamarle «traidor», «miserable» y «falso»

Además, este martes, durante ‘Tierra de Nadie’, se lanzó a decir que Ángel «no está bien de la cabeza directamente». Una declaración bárbara que Carlos Sobera tuvo que frenar: «Eso son ya afirmaciones más serias que las vamos a dejar un poquito en el aire. No se puede nunca decir que no está bien de la cabeza». Aun así, la mujer de Finito de Córdoba siguió con su argumento y alertó de «los ojos, la cara y los temblores» del superviviente fuera de cámaras. ¿A qué se refería? Tampoco quedó claro.

Más tarde, cuando se produjo su reincorporación al grupo en una apertura excepcional de Palapa, Arantxa del Sol recordó lo mal que se lo hicieron pasar el principio del concurso Carmen Borrego, Kike Calleja y Miri y esa conversación derivó en un momento de gran tensión en el que la concursante dijo basta. «Si no recuerdo mal, en ese momento tu aliado y tu gran apoyo fue Ángel Cristo. Entonces, me imagino que estarás contenta de reencontrarte ahora con él», apuntó con fina ironía Sobera.

«No, a Ángel Cristo es que no lo quiero ni ver», soltó Arantxa delante de él y dejando a todos los supervivientes noqueados. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado?», le preguntó el presentador como si no supiera nada. «Ya está, Carlos», le frenó ella, incómoda con la situación. «¿Pero qué ha cambiado, Arantxa?», continuó insistiendo Sobera sin cejar en su empeño de provocar una especie de careo entre ambos.

«Ha cambiado completamente, pero no quiero ni hablar de este señor, para mi no existe», sentencio ella. «Pero ¿ha hecho algo o ha dicho algo?», siguió rascando Carlos. «Qué no ha hecho», se limitó a responder la expresentadora. «¿Te sientes traicionada, engañada? Él también tiene que entender lo que te pasa», le reprochó Carlos al verle tan sumamente parca en palabras.

«No voy a hablar de este señor, Carlos, ahórrate el tiempo, de verdad, ahórratelo. No voy a hablar de este señor», exclamó Arantxa del Sol con la paciencia colmada, rebelándose así contra el comunicador vasco y plantándose de remar a favor de ‘Supervivientes’. «Yo ya no ahorro ni tiempo ni dinero», le replicó Carlos Sobera.

A continuación, el conductor de la gala, incapaz de arrancarle más declaraciones a Arantxa, se dirigió a Ángel Cristo: «¿Tú qué crees que ha podido pasar para que Arantxa tenga ahora esta actitud contigo?». «No lo sé, como no sea que Kike le haya dicho algo malo. No tengo ni idea, pero lo respeto, ya estoy acostumbrado a ser el malo de la edición y asumo el papel. Además, se les da muy bien dejarme de malo siempre», contestó el robinsón.

«Habla claro Arantxa, yo te animo, creo que es el problema», le instó Kiko Jiménez. «Es tu momento», le animó también Aurah Ruiz. «No te van a dejar hablar nunca tanto como ahora», apostilló por su parte Rubén Torres. «Que no, que no voy a hablar nada, que no quiero saber nada de este señor y ya está por hoy», se volvió a plantar Arantxa del Sol con firmeza. «En cualquier caso, queda mucho concurso por delante y habrá oportunidad de ver si resolvéis este asunto o empeora todavía más», remató Sobera.