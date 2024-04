Kiko Jiménez destapa la trampa de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ y se explica todo

Entre Kiko Jiménez y Ángel Cristo se gestó una especie de alianza la semana pasada en ‘Supervivientes‘ después de que se llevase a cabo la unificación de Playa Limbo con el resto de concursantes. Pero las cosas podrían cambiar. Y es que la tensión entre ambos está latente. Recordemos que el novio de Sofía Suescun le tenía ganas al robinsón.

Y en esos cambios podría tener mucho que ver lo que ha dicho en una dinámica planteada por la organización del concurso. En concreto, el reality les ha pedido a todos los náufragos que señalaran al compañero al que considerasen más estratega. Kiko Jiménez no ha dudado a la hora de exponer a su compañero.

«Su estrategia es bastante buena porque todos entran al trapo, están dejándolo apartado como si fuera una persona que no se relaciona, y todo lo contrario. Lo que hay que hacer es darle su lugar, hablar con él y no caer en esa trampa que él le está poniendo a todos los concursantes y todos están cayendo de lleno», ha manifestado Kiko. Eso explicaría muchas cosas. La principal, que su acercamiento a Ángel Cristo es pura táctica y no un acto de honestidad y corazón.

También Marieta ha coincidido con Kiko Jiménez. «Mueve muy bien sus fichas, sabe cómo descontrolarnos la cabeza para pelearnos entre nosotros y pelearnos con él», ha declarado, señalando con firmeza la «aparente falsedad» de su compañero.

Ángel Cristo, el más señalado por sus compañeros

Kiko Jiménez no ha sido el único, puesto que otros compañeros como Javier Ungría han colocado en su diana a Ángel Cristo al tiempo que apuntaban: «A su manera, quiere hacer el lío a todo el mundo poco a poco, con su manera de embaucar. Luego, en cuestión del perfil, si es hombre o mujer, si es más mayor o menos, tiene para todos».

Miri Pérez, otra de las enemigas irreconciliables del concursante, ha expuesto a Ángel Cristo como el más estratega de los Cayos Cochinos. «Tiene muchas caras. Sabe perfectamente cuál escoger en todo momento. Creo que no es un tío sincero porque intenta a demostrar a unos una cosa, a otros otra y se va moviendo según le va. Es muy curioso que en un programa de televisión, dieciséis personas estén diciendo lo mismo y sólo él esté diciendo lo contrario», ha compartido.