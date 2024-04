Marieta y Miri se alían para dejar así en evidencia a las presentadoras de ‘Supervivientes’

Marieta ha tenido que hacer frente a una noche complicada en lo que lleva de andadura en ‘Supervivientes‘. La joven se ha visto cuestionada por compañeras de concurso como Laura Matamoros, que la había dejado vendida y que había provocado que la organización se planteara tomar medidas contra ella. ¿El motivo? Las sospechas de que la joven podría haber desvelado uno de los secretos de la edición: la existencia de Playa Limbo.

Una vez que los concursantes han entrado en La Palapa, abierta de forma excepcional en martes, Sobera ha pedido hablar con Marieta. Junto a ella, el presentador ha recordado cómo llegó a ‘Supervivientes’. En concreto, la joven aterrizó en Playa Limbo donde se encontró con Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Prometió no hablar de la existencia de esa localización. Pero ¿incumplió su promesa? Eso fue lo que se trató de dilucidar.

Al ser preguntada por el presentador, Marieta lo negaba en todo momento. Precisamente por ello el programa le ha mostrado las evidencias en las que Laura Matamoros destapaba el doble juego de Marieta. «Miri ya lo sabía porque te lo había dicho Marieta, que sí que lo sabemos muy bien y se puede decir. Las cosas a la cara y mejor decirlo a la cara», aseguró en su momento la última expulsada.

Tras escuchar las declaraciones de Matamoros, Marieta ha seguido manteniendo su postura. «Mentira, es que yo todavía sigo sin ver el vídeo donde yo digo que existe Playa Limbo o que está Laura, Kiko… No lo he visto todavía. ¿Sabes qué pasa? Que aquí se rumorean muchas cosas y el día que llegué escucharon el nombre y ellos se montan sus películas, pero de mi boca no ha salido nada, es mentira», fueron sus palabras.

Marieta cree haber cumplido la promesa de mantener el secreto de Playa Limbo



🏝️ #TierraDeNadie6

April 16, 2024

Marieta saca a la palestra a las presentadoras de ‘Supervivientes’

Por si fuese poco, la joven no ha dudado en cargar contra Blanca Manchón: «Está resabiada perdida porque he llegado y la he tirado. No me sorprende… tiene una manía a Miri y a mí que no puede con ella». En la misma línea, Marieta ha insistido en su inocencia: «Todavía no me he visto diciéndolo porque, si yo lo digo, te digo: ‘mira Carlos, se me ha escapado porque soy persona y son muchos días aquí y deliro'». Acto seguido, para defenderse, apuntó a Sandra Barneda cuando el pasado domingo y el anterior conectó con ellos y se le escapó el nombre de Laura Matamoros. Así, Marieta ha optado por culpar al programa y, en concreto, a las presentadoras que han cometido fallos delante de los concursantes, dejándoles en evidencia.

Miri pone en el disparadero a Laura Madrueño

También Miri, que ha participado en directo, ha decidido señalar los errores de las presentadoras. «Había rumores Carlos. Habíamos escuchado cosas y nosotras aquí somos muy listas y hemos ido atando cabos. Una cosa son rumores y otra cosa es que sea real lo que nosotros nos imaginamos», ha apuntado para, acto seguido, añadir: «A mí no me ha dicho Marieta nada de nada, al menos no lo he escuchado. Rumores hay pero aquí atamos cabos. De la boca de Marieta no ha salido».

Por último, Miri ha sonrojado a la organización al reseñar el error de Laura Madrueño: «Nosotros desde la playa veíamos una isla que estaba delante y había barquitos, muchas personas que entraban y salían. Una vez Laura, la presentadora, sin querer se equivocó y dijo Playa Limbo en vez de Playa Olimpo y hemos ido escuchando cosas, pero de ahí a que Marieta confirme que Laura Matamoros esté en Playa limbo hay un paso. Al menos yo no lo he escuchado».

Tras estas palabras, ‘Supervivientes’ tuvo que poner fin a una caza de brujas en la que el programa salió fatal parado porque sus presentadoras, Sandra y Laura, fueron las que quedaron en ridículo por su torpeza.