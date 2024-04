‘Supervivientes’ podría invalidar la expulsión de Laura Matamoros y esta es la explicación

Laura Matamoros podría no ser expulsada finalmente de ‘Supervivientes 2024’ a pesar de que el resultado del televoto de ayer domingo así lo determinó. Un veredicto que causó una enorme conmoción porque muy pocos esperaban que cayera frente a Arantxa del Sol. De confirmarse ese supuesto de la invalidación de su eliminación, habría un motivo de peso detrás.

Hay que recordar que, durante la sexta entrega de ‘Conexión Honduras’, Sandra Barneda indicó en varias ocasiones que el reality de Telecinco se iba a enfrentar a una semana, esta que acabamos de arrancar, repleta de importantes «giros» y «sorpresas» que nadie sospecha.

Uno de esos giros ya lo desveló la presentadora al acabar la gala anunciado que este próximo martes, en ‘Tierra de Nadie’, se produciría la unificación de Playa Limbo, integrándose a los supervivientes de Condena y Olimpo y resolviéndose así el misterio desde que empezó la edición.

Sin embargo, aunque no quiso avanzar nada más para mantener la intriga, ese podría no ser el único giro de acontecimientos al que asistiremos, pues en las últimas horas ha cobrado fuerza la hipótesis de que Laura Matamoros podría no poner rumbo a España y seguir siendo concursante de ‘Supervivientes 2024’ por una causa: cubrir el hueco de Carmen Borrego. Desde su abandono, nadie había entrado a suplir su baja.

❌ Laura Matamoros se convierte en la cuarta expulsada definitiva de la edición ❌



¿Estás de acuerdo con su expulsión? 👇🏻



🏝 #ConexiónHonduras6

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/zlq9o7jpU5 — Telecinco (@telecincoes) April 14, 2024

Así, el televoto que resultó con su expulsión quedaría invalidado y Laura se reconvertiría en concursante de pleno derecho de nuevo. Además, hay un detalle irrefutable que viene a sostener esas cábalas que han surgido. Y es que la nota de prensa de Mediaset no incluye entre sus contenidos de ‘Tierra de Nadie’ la vuelta y entrevista de Matamoros como ha sido habitual con los anteriores expulsados: Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja.

Un detalle que vendría a apuntalar la teoría de que Laura Matamoros va a tener una segunda vida en ‘Supervivientes’. No obstante, habrá que esperar a la emisión de este martes con Carlos Sobera para confirmar esta hipótesis.