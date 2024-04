Joaquín Prat le propina a Carmen Borrego el palo del día en su cara y sin paños calientes

«¿Tú a qué has ido a ‘Supervivientes’?». Esa es la cruda pregunta que Joaquín Prat le ha planteado a Carmen Borrego sin andarse con rodeos y en su cara durante su vuelta a ‘Vamos a ver‘. Recordemos que el presentador matinal de Telecinco ha sido muy duro con su concurso, que llegó a calificar de «muy decepcionante».

«Ya hablaremos del concurso porque el concurso ha sido ojo eh… Ya me cuentas a qué has ido a Honduras», le ha espetado el periodista a la recién llegada. No obstante, a pesar de la dureza de sus palabras, la colaboradora no se ha achicado y ha defendido su papel en el reality.

«A que os riais todos, a que lo paséis fenomenal, a ser la protagonista en todos los platós. ¿Os parece poco? Para eso también se va a un concurso de televisión», le ha replicado ella con rotundidad. «¿Pero tú a qué has ido a ‘Supervivientes’?», le ha vuelto a reiterar Joaquín Prat más tarde entre las risas de otros tertulianos, que han cuestionado su poca implicación en el concurso. «Para no estar en ‘Supervivientes’, no habéis dejado de hablar de mi», les ha arreado Carmen Borrego.

«Es la primera vez que alguien deja el concurso por prescripción médica en aras de un diagnóstico que tiene que ver con una patología mental», ha reseñado el comunicador. ya «Yo dije antes de irme que era un momento difícil. Me volví loca, no era consciente de que mi madre había fallecido. Me atormentaba volver a España y no encontrarme con ella. Fui consciente de que no había pasado ese luto que desgraciadamente lo tuve allí y me descontroló psicológicamente», ha justificado la hermana de Terelu Campos.

Al hilo, ha reconocido que, aunque ha decidido regresar a su trabajo, «bien no estoy» y que sigue «teniendo la ayuda de la psicóloga de ‘Supervivientes'». Mientras tanto, Joaquín Prat ha continuado criticando o menospreciando incluso la participación de Carmen en el formato de supervivencia. «Lo intentaste poco (en las pruebas)», le ha recriminado.

«El salto desde el helicóptero fue muy bueno, eso sí, te tiraste desde más alto que mucha gente. Sí debo decir en tu descargo, y lo publica hoy el CIS, que la mitad de los españoles no practica ningún deporte, no estás sola Carmen», ha bromeado Prat. «Has ido a hacer vídeos, a hacer televisión, pero lo demás cero patatero», ha proseguido sin cortarse un pelo.

«He ido a hacer vídeos, a trabajar, no a hacer pruebas. Estoy de acuerdo en que he sido terrible en las pruebas, pero yo he pasado el mismo hambre que mis compañeros, he hecho arroz, he hecho fuego, he limpiado las caracolas», ha defendido Carmen Borrego al tiempo que ha lamentado que todo eso no se haya emitido.