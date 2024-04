Ana Luque: «Veía impensable ganar ‘Maestros de la Costura 6’ tras ser como la que sobraba»

‘Maestros de la costura’ cerró este jueves las puertas del taller con la gran final de su sexta edición. Tras dos intensas pruebas dedicadas a homenajear a Paco Rabanne y al diseño de vestidos de novia, Ana y Ángel consiguieron la bata blanca para el duelo final en el que tuvieron que confeccionar dos increíbles vestidos de gala.

Finalmente, el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain junto a Inma Jiménez, directora de la revista Harper’s Bazaar y directora creativa del grupo Hears, decidieron que la ganadora fuera Ana en una de las finales más reñidas del talent que presenta Raquel Sánchez Silva.

Un día después de llevarse el maniquí de oro, 50.000 euros y un curso de formación especializado en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid; hablamos en exclusiva con Ana Luque sobre su paso por ‘Maestros de la costura 6’.

¿Cómo te sientes tras haber sido la ganadora de la sexta edición de ‘Maestros de la costura’? ¿En algún momento llegaste a pensar que podías ser la ganadora?

Estoy mega contenta, asimilando todo todavía pero súper feliz. Y bueno en principio yo veía impensable que pudiera ganar después de haber entrado más tarde y ser como la que sobraba. Pero si que es verdad que con el paso de las semanas y sobre todo las últimas dos semanas si que pensé ‘uff igual pasa esto’ pero hasta el último momento en el que dijeron mi nombre no lo tenía claro.

¿Cómo viviste el momento en el que dicen que eres la ganadora y Minerva Portillo, la modelo, entró desfilando con tu vestido? ¿Qué pensaste?

Recuerdo una máxima alegría al girarme y ver a mi madre súper contenta, a mi padre, a Xavi y a todos celebrando. Y yo como que no fui consciente de que la modelo llevaba mi vestido hasta que no la vi justo enfrente y me quedé flipando. Al final es una experiencia que no te esperas vivir, primero el estar en un programa de televisión y mucho menos ganarlo.

Tuviste que enfrentarte a Ángel en el duelo final, ¿cómo viviste esa prueba final? ¿Te hubiera gustado enfrentarte a otro compañero o estabas feliz de compartir ese duelo con él?

Disfruté un montón de la prueba tanto en el momento de estar diseñándolo y cosiendo y ver a Ángel como disfrutaba también y como los dos estábamos dando todo nuestro talento fue muy guay. Y la verdad es que competir contra Ángel fue un privilegio porque es una persona con muchísimo talento y que hizo que fuera una competición muy reñida y cada uno llevándonoslo a nuestro terreno pero dando lo mejor y todo lo que pudimos.

Los jueces destacaron en todo momento tu valentía a la hora de apostar por sastrería por primera vez en un duelo final. ¿por qué te decantaste por esa opción para el vestido?

Lo de la sastrería fue algo que tenía claro desde el principio. Es algo que me flipa, me encanta la sastrería y el patronaje y quería apostar por ello. También me gusta innovar y saber que nadie en ninguna final había hecho sastrería pues tenía claro que quería hacerlo para así diferenciarme de todo lo que han hecho el resto de finalistas del programa.

Ahora que has podido hacer balance, ¿Cómo has visto tu paso por el programa?

El balance es muy positivo, estoy muy contenta, la experiencia al final es como un retiro de costura, de hacer lo que a uno le apasiona 24/7 y el poderlo compartir con gente que también es su pasión, es como los frikis de la costura todos juntos viviendo en una casa, compartir técnicas de cómo coser una cremallera, es como unas colonias o un campamento de la costura.

¿Qué ha sido lo más duro de ‘Maestros de la costura’? ¿Qué es lo que más te ha costado?

Quizá lo más duro es estar alejado de tu casa y de tu gente porque son muchos días pero al final piensas que es algo pasajero y hay que aprovechar lo máximo posible esta aventura porque al final sabes que tu casa va seguir estando ahí después, pero el programa no.

¿Te ha gustado verte por televisión? ¿Cómo te has visto? ¿Hay algo de lo que te arrepientas o hayas dicho esto tendría que haberlo hecho de otra forma?

La verdad es que cuando me he visto he pasado tremenda vergüenza porque no estás acostumbrado a verte a ti mismo en televisión. Siempre ves a los demás, no a uno mismo al no ser que te mires al espejo. Y si que he pensado esto tendría que haberlo hecho diferente, esto tendría que haberlo gestionado así, esto no tenía que haberlo dicho, pero bueno ya no se puede cambiar y no hay que obsesionarse en el momento del pasado.

Tu caso es bastante particular porque en un primer momento te dijeron que no pasabas el casting. ¿Te frustraste en aquel momento? ¿Y cómo fue cuando te dijeron que al final si contaban contigo?

Cuando me dijeron al final si que entras lo primero que pensé es que me estaban gastando una broma y haciendo una cámara oculta o algo porque claro esto nunca había pasado y no me lo creía. Pero muy contenta de que me dieran la oportunidad de poder entrar y pensé que tenía que aprovecharlo al máximo e intentar aguantar todo lo que pudiera.

¿En algún momento te sentiste juzgada o apartada por el resto de compañeros al ser la última en llegar o te acogieron bien desde el principio?

Al principio llegué y tardé un poquito en adaptarme pero fue un día o dos, luego al final me acogieron bien y rápidamente me sentí como en casa.

Es una edición en la que salvo algún rifirrafe se ha visto bastante buen rollo entre vosotros. ¿Cómo ha sido la convivencia entre todos?

Ha sido divertidísimo y una aventura. Si que es verdad que hay momentos dentro del programa que se producen rifirrafes porque hay mucha tensión y presión cuando estás cosiendo y tratando de sacar adelante la prueba, sobre todo la de equipos, pero era llegar a casa y sentarnos todos a cenar, reírnos, disculparnos si hacía falta y luego estar todo el rato comentando y hablando de buen rollo.

¿Cómo ha sido la relación con Lorenzo, María y Palomo y con Raquel Sánchez Silva?

Ha sido brutal el tener delante a profesionales del sector y tenerles ahí para aconsejarte, para ayudarte y para aprender de ellos. Solo el hecho de que valoren tus diseños hace que aprendas un montón.

¿Quién te ha sorprendido más de los tres jueces en las distancias cortas?

Sin duda Caprile, porque al principio es como súper gruñón y a mi me daba miedo incluso. Pero luego cuando le vas conociendo ves que es súper tierno, es buenísimo y te dan hasta ganas de abrazarle.

¿Cuáles son tus planes ahora que has ganado el programa? ¿Vas a seguir apostando por el mundo de las motos? ¿Qué quieres conseguir?

Quiero seguir construyendo mi marca de Motora que es de ropa para motoristas y seguir con ello a tope. Seguir formándome, aprovechar el premio de los 50.000 euros para invertir en la marca y aprender mucho en el curso de Diseño de moda para luego todo eso aplicarlo a la marca.

Y más allá de la marca de ropa de moteras, ¿estás abierta a otro tipo de moda?

Al final para í el universo de las motos y moda es nuevo porque yo vengo de la ingeniería. Pero el haber estado en ‘maestros de la costura’ me ha hecho darme cuenta de que la moda es lo mío.

¿A quién te gustaría poder llegar a vestir en un futuro? ¿Con qué personaje famoso te gustaría poder trabajar?

Sinceramente me encantaría vestir a gente convencional, a chicas moteras, a chicas que se quieran sentir seguras y sean de un rollo más cañero como soy yo.

¿Qué te ha aportado personalmente ‘Maestros de la costura’ más allá de lo que has podido aprender profesionalmente?

Pues me llevo una evolución personal, un crecimiento, me voy más segura de mi misma y como he podido trabajar muchas cosas de mi personalidad y luego por supuesto me llevo a la gente, el haber podido compartir esta aventura con ellos.

Algún concursante de ‘Maestros de la costura’ se ha hecho un hueco en el mundo de la tele. ¿Tú te atreverías a participar en algún otro programa de televisión o hacer alguna colaboración?

La verdad es que ha sido una experiencia que me ha encantado vivir, el conocer la televisión desde dentro pero siento que no es lo mío, que lo mío es estar detrás de la máquina de costura.

¿Cómo te describirías en tres palabras?

Divertida, creativa y aventurera.