‘Maestros de la Costura 6’ alza ganadora a Ana Luque en una reñida gala final en TVE

Tras diez semanas, ‘Maestros de la costura‘ ha celebrado este jueves la gran final de su sexta edición. Almudena, Ana, Ángel y Eric llegaban al último programa después de haber superado 37 pruebas para luchar por las dos batas blancas que les otorgaban su pase al esperado duelo final.

La noche empezaba con un homenaje a una de las mayores figuras de la moda a nivel mundial, un auténtico revolucionario que desafió todos los convencionalismos y dejó un legado inmortal como es Paco Rabanne. Así, cada uno de los aprendices tenía que replicar un vestido diseñado por el artista.

En esta primera prueba de la final de ‘Maestros de la costura 6’, el taller recibía la visita de una de las musas de Paco Rabanne: la vedette, presentadora y actriz Norma Duval; y también de Daniel Rabaneda, sobrino-nieto de Paco Rabanne que ha ejercido además de cuarto juez.

Y no ha sido un trabajo fácil pues los aspirantes se enfrentaban a la prueba más complicada de la historia del talent de TVE según reconocían Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain pues más allá de costura tenían que hacer un trabajo de pretecnología. Finalmente, los jueces decidían que la primera duelista de la final fuera Ana tras hacer un trabajo espectacular al presentar una réplica prácticamente igual al original.

Por su parte, Almudena, Erik y Ángel tenían que luchar por conseguir la segunda bata blanca en la última prueba de exteriores. Y como ya es habitual en ‘Maestros de la costura’, los finalistas han tenido que replicar cada uno un vestido de novia diferente en la finca La Vega del Henares en Alcalá de Henares (Madrid) donde miles de parejas se han dado el sí, quiero.

Un año más, los tres finalistas han contado con la ayuda de tres celebritys que han tratado de contribuir en que los tres presentaran un vestido de novia perfecto. En esta ocasión, Pelayo Díaz ayudaba a Ángel mientras que Juana Acosta hacía lo propio con Erik y Lolita Flores apoyaba a Almudena para sacar adelante las réplicas de los trajes diseñados por Isabel Zapardiez, T.BA y Claro Couture.

Los tres conseguían sacar adelante el trabajo con más o menos errores. Pero sin duda era Ángel el que era alabado por los jueces y se llevaba la segunda bata blanca después de presentar un vestido de novia casi casi perfecto tras haber contado con la ayuda de Pelayo Díaz. Y es que el propio Palomo Spain ha tratado de encontrarle algún error porque estaba cansado de decirle cosas buenas al sevillano, pero el juez no conseguía ponerle ni un pero.

Ana Luque se impone a Ángel y se convierte en la ganadora de ‘Maestros de la Costura 6’

Y ya de vuelta al taller, Ana y Ángel se enfrentaban en el gran duelo final en el que los jueces les pedían hacer un homenaje a la diseñadora Vivienne Westwood, un icono del movimiento punk y que se convirtió en una de las figuras más irreverentes y comprometidas de la moda. Así, la catalana y el sevillano tenían que diseñar un vestido de gala único, especial y exclusivo.

Ángel presentaba un vestido rojo que dedicaba a algunos de los revés que se ha llevado a lo largo de su vida: desde el bullying en el colegio, hasta el cáncer que le diagnosticaron y todos sus miedos y que le dedicaba a su abuela y a su madre. «Esta propuesta lo tiene todo, gracias por abrirte de esta manera», le decía María Escoté. «Es impresionante todo lo que has hecho en tan poco tiempo, es un vestido de una envergadura tremenda y que hable tan bien de ti, hace que este trabajo merezca la pena, has hecho un trabajazo», destacaba Palomo Spain. Por su parte, Lorenzo Caprile le daba las gracias por haber aprendido de su clase de telas y haber hecho un gran trabajo.

Por su parte, Ana sorprendía con un vestido negro que incluía sastrería por primera vez en una final de ‘Maestros de la costura’. Un vestido con el que trataba de representar lo perdida que estaba en la vida y la mujer que ella quiere ser a partir de ahora. «Estuviste muy atenta en mi clase magistral y están muy bien elegidos los materiales, has corrido un gran riesgo, es un gran trabajo», le decía Lorenzo Caprile. «Me gusta que hayas reivindicado la sastrería y el minimalismo para una alfombra roja, me gusta mucho. e has dejado realmente impresionada», apostillaba Escoté. «Ana tienes un nivel para la edad que tienes que da miedo, tienes un futuro precioso», reconocía Palomo.

Tras valorar los dos vestidos, la modelo internacional Minerva Portillo entraba al taller desfilando por la alfombra roja con el vestido ganador. Así, los jueces de ‘Maestros de la costura 6’ decidían que Ana Luque fuera la ganadora en una reñidísima final.

De esta manera, la catalana se ha llevado los ansiados 50.000 euros del maletín y releva a Lluís Mengual, el ganador de la quinta edición. Pero no solo eso, también se ha hecho con el maniquí de oro y con el curso de formación especializada en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Por su lado, Ángel como segundo finalista gana un curso para obtener el Diploma Vogue de Estilismo y Producción de moda, impartido por Condé Nast College Spain, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.