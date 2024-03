Shock absoluto en ‘Maestros de la costura’ con el abandono de un concursante: «No estoy a gusto»

Ya solo quedan dos galas para la gran final de ‘Maestros de la costura’. La sexta edición del talent de costura vivió este jueves una gala muy especial en la que se iban a elegir a los cinco semifinalistas. Lo que nadie esperaba era el final que iba a tener el programa con un concursante abandonando voluntariamente el taller.

Al principio de la noche, los aspirantes contaron con la ayuda sorpresa de sus familiares y seres queridos en una prueba en la que tenían que replicar tres estilismos icónicos que llevó Miguel Bosé a lo largo de su carrera. Fue un reto en el que Ángel arrasó a sus compañeros gracias a la ayuda de su madre mientras que Erik quedó en última posición con un Cristian que estuvo más pendiente de estar con su novio que de confeccionar su traje.

En la prueba de exteriores, los aspirantes de ‘Maestros de la costura 6’ viajaron hasta Benaguasil (Valencia) para comprobar por qué este pequeño municipio levantino se ha convertido en la capital mundial de la Alta Costura. Y es que los concursantes se colaron en el taller de Isabel Sanchís teniendo que reproducir dos de sus looks. Tras haber sido los mejores en el primer reto, Ángel y Ana fueron proclamados jefes de taller.

Fue una prueba en la que Cristian empezó a tirar la toalla y a mostrar síntomas de agotamiento mental. De hecho, el malagueño ya dejó caer que podría abandonar el reality. «Si voy a la prueba de expulsión, me debería ir yo», aseguró. Y finalmente, el malagueño tuvo que ir a la prueba de expulsión junto a Yichan y a Almudena después de que Ana tuviera el privilegio de poder intercambiar a uno de sus compañeros durante la prueba y lograra sacar adelante el trabajo junto a Ángel y Erik.

Cristian sufre un gran bajón

De vuelta al taller de ‘Maestros de la costura’, Almudena, Cristian y Yichan se enfrentaron a un reto en el que tenían que crear un estilismo de upcycling, es decir, de suprarreciclaje, para una actuación musical. Antes de empezar, tuvieron que escoger los materiales a los que dar una segunda vida en un bodegón como paraguas, pañuelos, calcetines desparejados, almohadones, bolsas de rafia o corbatas.

Y ya en el inicio de la prueba, Cristian demostró que no aguantaba más y quería irse del programa. Así, el malagueño estuvo llorando prácticamente toda la prueba. «No puedo más, de verdad«, confesaba ante Rosa López y María Escoté que al ver que estaba haciendo un buen trabajo le animó a terminarlo y presentar un gran look ante los jueces. «Me está viniendo muy grande todo y las pruebas son cada vez más complicadas. Se me está haciendo todo un mundo. Echo de menos a mi gente y eso también influye en mi situación», le reconocía el aspirante a la jueza.

De hecho, tras concluir la prueba y presentar su confección ante los jueces, tanto María como Palomo como Lorenzo Caprile alabaron su trabajo al igual que hicieron con el de Almudena. No corrió la misma suerte Yichan, a la que le recriminaron que no había prácticamente cosido ni hecho nada dejando entrever que iba a ser la expulsada.

Cristian abandona ‘Maestros de la costura’: «Me ha venido grande el programa»

Sin embargo, cuando Lorenzo Caprile se disponía a llevarse los tres looks para evaluar y decidir quién debía ser el expulsado, Cristian sorprendió a todos al decir que quería marcharse de ‘Maestros de la costura’ de forma voluntaria. «Tras pensarlo mucho y dar muchas vueltas desde hace tiempo, creo que es evidente que no estoy disfrutándolo al cien por cien y sería de muy mal gusto seguir aquí y poner a alguna de mis compañeras en la cuerda floja. Creo que el que se tiene que ir esta noche soy yo«, soltaba visiblemente emocionado.

Pero Lorenzo Caprile no entendía lo que estaba haciendo el concursante y le pidió explicaciones ante ese intento de abandono. «No estoy a gusto, no estoy disfrutando de esta experiencia como se merece. No soy capaz de luchar contra mí mismo ni contra las pruebas, y eso me está pasando factura. Soy superconsciente de mi decisión», aseveraba.

«No me parece de una persona adulta y responsable«, le recriinaba entonces Caprile. «No es por los jueces ni por mis compañeros. Me ha venido bastante grande el programa y quiero acabar ya«, sentenciaba Cristian antes de que Yichan, la concursante que estaba en la cuerda floja le reprochara también su actitud derrotista justo antes de la semifinal del talent show.

Finalmente, tras el abandono de Cristian, Yichan consiguió quedarse una semana más en ‘Maestros de la costura’ convirtiéndose en semifinalista junto a Aludena, Ana, Erik y Ángel.