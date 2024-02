Las redes señalan lo mismo de Lorenzo Caprile tras su regreso a ‘Maestros de la costura’

‘Maestros de la costura‘ ha reabierto las puertas de su taller en TVE dos años después de su última edición. Y lo ha hecho por todo lo alto con Lorenzo Caprile dando su primer gran rapapolvo a los concursantes en el estreno de la sexta edición del talent show durante la primera prueba por equipos.

Tras un primer reto en el que los aprendices tenían que confeccionar una prenda que no les dejaron o que no se atrevieron a usar en un pasado. Después, viajaban hasta Málaga y más concretamente hasta el Museo Picasso y el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga para adentrarse en el fascinante universo del pintor.

Así, los jueces les daban a los dos equipos la opción de diseñar una prueba 100% libre que recordara a Pablo Picasso. Y mientras el equipo naranja hacía un gran trabajo, el equipo verde capitaneado por Soraya hacía un auténtico desastre llevando a que Lorenzo Caprile les diera un auténtico rapapolvo sobre todo a Mima.

Ya al acercarse al taller del equipo verde, Lorenzo Caprile les preguntaba a los aspirantes que sabían de Pablo Picasso al ver lo alejados que estaban de lo que les pedían. «¿Dónde está Picasso aquí? ¿Qué sabéis de Picasso?», les preguntaba el diseñador. «Muchas cosas menos las que acabas de preguntar», respondía Mima. «Pues dime que cosas sabes de Picasso venga», le animaba el juez. «Yo he estudiado historia del arte pero ahora no sé», replicaba nuevamente ella.

Era entonces cuando a Caprile se le ocurría ponerles deberes a todos. «Los que lleguéis al siguiente programa quiero una redacción a mano que me expliquéis lo que ha significado Picasso para el arte del siglo XX y para la moda en general», les pedía. «¿Por delante y por detrás?», le preguntaba la concursante. «Me da igual Mima. No me vaciles», le reprochaba enfadado el juez. «Y ya juzgaremos María, Palomo y yo que ventaja tendrá el mejor trabajo y qué desventaja el peor porque esto es una vergüenza», espetaba Lorenzo.

Después, al acabar la prueba y antes de valorar el trabajo del equipo verde, Lorenzo Caprile volvía a ponerse serio y se enfrentaba a todos dando un gran rapapolvo a Yichan después de que el equipo se mostrara positivo con su trabajo. «No entiendo nada, escucho al equipo verde y me gustaría que me recomendaran los cursos de autoestima que hacen para saber por qué están tan satisfechos y donde está ese tributo a Picasso y a la tauromaquia», les soltaba el juez.

"Me gustaría que me recomendaran los cursos de autoestima que hacen para saber por qué están tan satisfechos" #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/RN9XCP7hCz — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 6, 2024

«Quiero dejar una cosa clara, Yichan esto es ‘Maestros de la costura’ no es un pasaporte para ser una estrellita de la tele, ¿de acuerdo? Y cuando damos nuestra opinión lo mínimo es escucharnos y no interrumpir», le espetaba Lorenzo Caprile a la concursante china después de que ella misma dijera que habían hecho un homenaje a la tauromaquia y después dijera que no. «Os quiero transmitir que estoy muy decepcionado. Ha sido un auténtico caos desde el principio hasta el final. Todos y todas opinando, aquello era como pollos sin cabeza», sentenciaba.

Clamor en ‘X’ con el regreso de Lorenzo Caprile a la televisión

Lorenzo Caprile ha vuelto pisando fuerte como el juez implacable de ‘Maestros de la costura’, y el público ha reaccionado con ovación a su labor. «Es el mejor juez de cualquier programa de España» o «cómo lo he echado de menos» son algunas de las reacciones que se han podido leer en ‘X’.

Caprile como siempre el mejor y diciendo las cosas a la cara, es el mejor juez de cualquier programa de España #MaestrosDeLaCostura — Yeraynm03🎭 (@yeraymakiisla) February 6, 2024

Caprile dando cera. Cómo lo he echado de menos. #MaestrosDeLaCostura — Mar. (@apagarlatele) February 6, 2024

caprile: hoy no me quiero enfadar



caprile un nanosegundo del metaverso después:#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/b4jLiomC5e — Chromatica⛈ (@Nashawabisabi) February 6, 2024

las hostias verbales que mete Caprile uff #MaestrosDeLaCostura — B (@becred97) February 6, 2024

JAJAJAJAJAJ enorme Caprile pidiendo una redacción sobre Picasso a los concursantes, a mano JAJAJAJAJ. 🤣🤣 #MaestrosDeLaCostura — Raúl Santana (@Lito_Santana) February 6, 2024

Caprile:

-Hoy no me quiero enfadar.



Caprile 1 segundo después:#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/VD4PxrrVra — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) February 6, 2024

Caprile mandando una redacción a mano a los aspirantes como si estuvieran en primaria #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/kh6HBSTZhB — ✨ (@saracr__) February 6, 2024

BRAVO CAPRILE PONLES EN SU SITIO #MaestrosDeLaCostura — cotilla de barro (@BarrioCotilla) February 6, 2024

Cómo echaba de menos las broncas de Caprile ❤️‍🩹 #MaestrosDeLaCostura — a Johnny Puñales 🌙🌞🐦‍⬛ (@sasksparks) February 6, 2024

Los brotes de Caprile me dan la vida 😂 #MaestrosDeLaCostura — Laia (@laieta_87) February 6, 2024