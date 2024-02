La audiencia emite su veredicto al estreno de ‘Maestros de la costura 6’ en TVE con este clamor

Tras dos años desde la última edición y después de que TVE no lo renovara, ‘Maestros de la costura’ ha reabierto este martes las puertas de su taller. Lo ha hecho además con un renovado plató para esta sexta edición del talent de costura presentado por Raquel Sánchez Silva.

Así, ‘Maestros de la costura‘ ha regresado a TVE con una nueva temporada tras dos meses de intensa promoción y lo ha hecho como otra apuesta de la cadena pública por el entretenimiento junto a ‘Bake Off’ y el próximo estreno de ‘Baila como puedas’.

Y como no podía ser de otra forma, con el regreso de ‘Maestros de la costura’ también han vuelto a nuestras pantallas Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain. No obstante, en esta sexta edición del talent producido por Shine Iberia cabe decir que no estarán solos y es que en esta ocasión contarán con la colaboración de un cuarto juez rotatorio.

En esta primera entrega ha sido la modelo y madrina del programa, Eugenia Silva la que ha ejercido de cuarta jueza a la hora de valorar las primeras prendas de los 12 concursantes de esta edición, que se enfrentaban a una prueba en la que los aprendices tenían que confeccionar aquella prenda que no les dejaron o que no se atrevieron a usar.

Almudena, Ángel, Carlota, Cristian, Erik, Iker, Julia, Mario, Mima, Noe, Soraya y Yichan son los 12 aspirantes de la nueva edición de ‘Maestros de la costura’.

Y como era de esperar, el regreso del talent de costura ha generado muchos comentarios en redes sociales de espectadores que echaban de menos el programa presentado por Raquel Sánchez Silva.

No obstante, una de las quejas más repetidas del estreno es una vez más el horario de ‘Maestros de la costura’ después de que el talent arrancara a las 22:55 horas tras el partido de Copa del Rey entre el Mallorca y la Real Sociedad.

