‘Supervivientes 2024’ sorprende al anunciar a dos concursantes secretos y deja de piedra

Telecinco prometía novedades que revolucionarían el estreno de ‘Supervivientes 2024’ y así ha sido. Después de llevar a cabo el tradicional salto desde el helicóptero, Jorge Javier ha conectado con Laura Madrueño para anunciar una noticia bomba que modificará el transcurso del reality. En concreto, dos nuevos concursantes del pasado se incorporan como náufragos oficiales.

«Hemos tomado una decisión sin precedentes que me ha traído hasta aquí, una decisión que va a marcar un antes y un después en la historia de ‘Supervivientes’«, ha anunciado al tiempo que sacaba un saco con las siguientes iniciales. L.M. Acto seguido, Sandra Barneda ampliaba la información.

La presentadora, que se hará cargo de la emisión dominical del reality, ha anunciado: «No hay solo un saco». «No lo sé, no quiero saberlo por si meto la mata. No quiero tener información por si meto la pata», ha confesado Jorge Javier. Por su parte, Sandra Barneda ha confirmado: «Te voy a dar más información. No solo hayan saco, hay dos sacos y lo vamos a ver, vamos a ver cómo cae el otro saco».

Dos concursantes se suman al casting final

En ese instante, Laura Madrueño ha subrayado lo comentado: «Si lo de hoy os está haciendo vibrar, el domingo va a ser histórico. Efectivamente hay otro saco». En este caso, el saco incluye las iniciales F.J. «Estos sacos que acabamos de ver pertenecen a dos nuevos concursantes de ‘Supervivientes’. Dos más. Es algo absolutamente nuevo uno se ha visto nunca en ‘Supervivientes’«, ha anunciado Sandra Barneda.

Por si fuese poco, Sandra ha asegurado que «son concursantes que vienen del pasado, son ya conocidos y los dioses han decidido darles una segunda oportunidad». «El domingo conocemos la identidad de dos concursantes», ha anunciado el presentador. Sin embargo, los espectadores de ‘Supervivientes 2024’ ya han comenzado a especular asegurando que una de las supervivientes podría ser Laura Matamoros, quien ya participó en el formato.