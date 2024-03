Sandra Barneda hace esta inédita revelación de Julián Contreras que afecta a ‘Así es la vida’

Desde hace días, ‘Así es la vida‘ ha puesto en cuestión los movimientos de Julián Contreras Jr. Y es que hace semanas, el espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz informó de que el hijo de Carmina Ordóñez se había trasladado a vivir a Cuenca después de los problemas que tuvo con su casera. Algo que él desmintió.

Pero ahora, a Julián Contreras no le ha quedado más remedio que confirmar que lleva un tiempo viviendo en Cuenca después de haber llegado a mentir a Almudena del Pozo. Este martes, José Antonio Avilés anunciaba además en ‘Así es la vida’ que Julián le había asegurado que había demandado a su ex casera por estar vendiendo artículos que eran suyos y exponerlos ante los medios de comunicación. Algo que la casera dijo que no era verdad.

Un día después, ‘Así es la vida’ ha seguido poniendo en cuestión todos los últimos movimientos de Julián Contreras Jr. y ha demostrado que el hermano de Francisco y Cayetano Rivera si que fue desahuciado de su casa en Madrid. Algo que ha derivado en que muchos colaboradores volvieran a criticar a Julián obligando a Sandra Barneda a hacer una aclaración a la audiencia.

Lo hacía después de que Gema Fernández llegara a decir lo siguiente. «Es un niño que no solo no quiere trabajar sino que además quiere vivir muy bien», aseguraba la colaboradora lanzando un gran ‘guantazo’ a Julián Contreras Jr. por querer llevar un nivel de vida que no puede con sus problemas de dinero.

«Me han dicho una cosa y lo quiero decir. La gente dirá le tenemos manía a Julián Contreras Jr. Y todo lo contrario. Yo las veces que le he entrevistado es un tío exquisito, muy educado de trato», aclaraba de primeras Sandra Barneda dejando claro que no tienen ningún tipo de animadversión hacia el hijo de Carmina Ordóñez.

Sandra Barneda revela que Julián Contreras pudo ser colaborador de ‘Así es la vida’

De hecho, la presentadora ha destapado algo que hasta ahora se desconocía y es que ‘Así es la vida’ llegó a hacerle una oferta de trabajo a Julián Contreras. «E incluso antes de que se sentase Fran Rivera en ‘¡De Viernes!’, este programa le ofreció ser colaborador y el dijo que no», aseveraba Barneda.

«¿Ah sí?», preguntaba Makoke. «O Julián tu representante no te informó, que a veces puede pasar. Porque fue el representante quien dijo que no a colaborar en ‘Así es la vida’, que es un programa pequeñito, modesto, pero en el que nos lo pasamos muy bien. Y oye al final, podría estar aquí sentado», aclaraba Sandra Barneda.

«Es que el siempre ha sido alguien que ha renegado de la televisión», exponía entonces Antonio Sánchez Casado. «Cuando le interesa», apostillaba Gema Fernández. Y es que pese a que es cierto que reniega, Julián ha sido colaborador de programas como ‘A tu lado’, ‘Corazón’ y ha sido concursante de ‘GH VIP’.