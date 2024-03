Rosa Villacastín se atreve a llamar así a Ayuso tras pedir un «Día del Hombre»

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a coronarse con sus polémicas palabras sobre el «día del hombre» con motivo del 8-M, día internacional de la Mujer. Son muchos los rostros que están cuestionando y criticando el discurso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. La última en hacerlo ha sido Rosa Villacastín.

«Hacer como que vivimos en un infierno de opresión es injusto con mujeres que de verdad lo sufren», recalcaba Ayuso. Tras ello, la política del PP se atrevía a cuestionar que los hombres son más víctimas que las mujeres en algunos aspectos. «La tasa de abandono escolar, suicidio y asesinatos es mayor entre los hombres, que el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico fueron varones en 2023 o que el 97% de los soldados víctimas de las guerras son hombres», destacó Isabel Díaz Ayuso.

Pero si hubo algo que ha provocado la indignación de muchos como Risto Mejide o Mercedes Milá y Rosa Villacastín es lo que la presidenta de Madrid dijo sobre el por qué no existe un «día del hombre». «No sé cuando es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas», añadía Díaz Ayuso.

Rosa Villacastín responde alto y claro a Díaz Ayuso: «Eres una ignorante»

Un discurso que ha corrido como la pólvora y que muchos están condenando. «Ayuso: repite conmigo: el hombre no necesita un día«, empieza recalcando Rosa Villacastín en su cuenta de «X».

«Llevan siglos sin soltar el bastón de mando, invisibilizando a las mujeres, relegándolas a un segundo lugar en la historia. Eres una ignorante, entérate porque se celebra el 8 M«, sentencia la periodista y habitual colaboradora de televisión.