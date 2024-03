Mercedes Milá se corona con su atronadora publicación a Ayuso por el «día del hombre»

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado el acto institucional por el Día de la Mujer, que se celebra en todo el mundo este 8 de marzo, para levantar una enorme polvareda con sus palabras. Unas declaraciones que no han hecho ninguna gracia a Mercedes Milá, que no ha dudado en ponerle los puntos sobre las íes.

«Hacer como que vivimos en un infierno de opresión es injusto con mujeres que de verdad lo sufren», empezaba diciendo la política del PP durante su intervención. Aunque lo verdaderamente polémico llegaba después, cuando se atrevía a asegurar que «la tasa de abandono escolar, suicidio y asesinatos es mayor entre los hombres, que el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico fueron varones en 2023 o que el 97% de los soldados víctimas de las guerras son hombres».

Y la frase que ha terminado de sembrar la polémica ha sido cuando ha cuestionado el que no haya un Día del Hombre: «No sé cuando es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas».

Mercedes Milá sobre Ayuso: «Está como una cabra»

Estas declaraciones han corrido como la pólvora por las redes sociales. La mayoría de usuarios, hombres y mujeres, han mostrado su indignación con esta intervención de la presidenta de todos los madrileños. Entre los más críticos con Isabel Díaz Ayuso ha estado Mercedes Milá, quien, poco dada a morderse la lengua, no ha dudado en contestarla a través de Instagram.

Junto a la fotografía de una cabra, la presentadora escribe lo siguiente: «Si no lo veo, no lo creo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, sin sonrojarse ni un instante, ha dicho hoy, 8 de marzo, que para cuándo un día para los hombres». «A mí me ha dado vergüenza y pena. Vergüenza por la estulticia manifiesta de esta chica y pena porque no logra mirar a la gente a la cara», ha proseguido la periodista.

«Si lo hiciera sabría que en ningún caso puede decir lo que ha dicho, porque la conclusión que algunos sacamos es que está como una cabra», ha concluido Mercedes Milá. Unas horas antes, ella misma compartía un texto por el 8 de marzo en el que dejaba claro su total apoyo al feminismo y la importancia de este día.