Risto Mejide pega el palo del día a Ayuso por preguntar cuándo es el Día del Hombre

Este viernes 8 de marzo se celebra el 8-M, el Día Internacional de la Mujer y en ‘Todo es mentira’ han querido arrancar el programa haciendo referencia a las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre este día tan importante para las mujeres. Tras escuchar lo que ha dicho la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Risto Mejide ha sido muy claro.

Y es que Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en decir que para «cuándo el día internacional del hombre». Además, la presidenta de Madrid ha querido recalcar que los hombres son «víctimas» en comparación con las mujeres en muchas situaciones.

«No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta. Lo valioso es trabajar todos los días para que cada vez haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas», aseveraba Isabel Díaz Ayuso. Tras hacerse eco de sus palabras, Risto Mejide no ha podido ser más claro con su réplica.

Isabel, una persona que nunca decepciona. Podría haber aprovechado para pedir el Día del Hetero», bromeaba de primeras Luis Fabra a la vuelta del vídeo. «No decepciona. A ver, esto es una apreciación mía. Le gusta estar en todas las salsas. Lo que quiere es que hablemos de ella el 8M, de lo que ha dicho. Es la típica cosa de cuñado, pero de cuñado de hace cuatro o cinco temporadas», soltaba después sin pudor el presentador.

«Ya lo hemos dicho. Estas son las típicas reivindicaciones de cuñado que hay que ignorar o hacer pasar por la ITV», insistía Risto Mejide. Ha sido entonces cuando Marta Flich recordaba que el Día del Hombre existe y se celebra el 19 de noviembre. «Ese día, José Manuel Soto tiene su carroza. Solo está esa», se escuchaba decir entre risas a Antonio Castelo.

«La prueba de que no hay mucho que reivindicar es que nadie sale a la calle ese día. Bueno, vamos a otros temas», terminaba diciendo Risto Mejide tratando de cambiar de asunto. No obstante, Verónica Fumanal pedía el turno para poder comentar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Gracias a que muchas mujeres, antes que ella, fueron tachadas de locas, histéricas e inadaptadas, que se partieron la cara para que las mujeres estuviéramos en puestos masculinizados, hoy Isabel Díaz Ayuso puede ser presidenta. Por sus socios, o exsocios de Vox, ella seguiría en la cocina», destacaba la colaboradora de ‘Todo es mentira’.

Finalmente, Risto Mejide volvía a insistir en que no hay que entrar en el juego de la política del PP. «En fin, insisto, yo creo, y tú sabes mucho de esto, Fumanal, que esto es una estrategia de comunicación política para aprovechar el día», aseveraba el presentador. No obstante, Fumanal recalcaba que declaraciones como estas «hacen mucho daño». «Que haya pocas mujeres en puestos de responsabilidad y que las que hay no hagan por visibilizar que otras mujeres puedan llegar, igual que otras lo hicieron por ellas…», añadía la experta en Marketing Político.