Mario Vaquerizo no se corta en ‘El Desafío’ y confiesa la mala opinión que tenía del programa

Mario Vaquerizo tuvo un arranque de sinceridad en el último programa de ‘El Desafío’. El cantante se enfrentó a uno de los retos más divertidos de la edición, en el que tenía que protagonizar un musical sobre su vida. Sin embargo, cuando llegó el momento de las valoraciones el concursante no se cortó un pelo al revelar su opinión original sobre el formato de Antena 3.

El integrante de las Nancys Rubias vivió una de las noches más divertidas de su paso por ‘El Desafío’. Y aunque desde fuera, el reto parecía fácil, el madrileño tuvo que cantar, bailar y además componer la canción que interpretó durante su musical ‘Vaquerizate’. Al terminar la actuación, el jurado aplaudió «el buen rollo» de su actuación, en la que declaró el amor por la cerveza, el playback y Alaska.

Mario Vaquerizo confiesa su rechazo inicial a ‘El Desafío

«No pasa nada, si para mi el 10 es estar aquí», aseguró Mario Vaquerizo a la mesa del jurado, que le habían prometido una buena nota. Y cuando llegó el momento de las valoraciones, el marido de Alaska no dudó en celebrar su tercer puesto paralizando el programa por completo con una sonada confesión.

«Quiero decir una cosa. Yo cuando vine a hacer este programa pensaba que me iba a aburrir un rato y es mentira, me lo estoy pasando fenomenal. No solamente por los compañeros, sino por el equipo que hay detrás», comenzó explicando Vaquerizo, que tenía una mala impresión del concurso desde fuera.

«Cada día nos someten a unas cosas que nos hacen ser mejores personas», aseguró el cantante, que no tuvo ningún reparo en confesar su rechazo inicial al formato producido por Pablo Motos. Y aunque se ha hecho con el tercer puesto en esta ocasión, Mario Vaquerizo ocupa aún el penúltimo puesto en la clasificación final.