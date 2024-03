Los Mozos de Arousa no dejan dudas ante la pregunta más repetida sobre ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa han aclarado por fin una de las mayores dudas sobre ‘Reacción en cadena’. Raúl y Bojarmina han acudido al podcast ‘No todo vale’ y acabaron respondiendo a la pregunta que más le repiten todos sus fans sobre el concurso de Telecinco. Así, los gallegos revelaron uno de los mayores misterios del concurso presentado por Ion Aramendi.

Después de casi un año en el concurso, es normal que algunos de sus seguidores tengan curiosidad por su experiencia. El presentador de ‘No todo vale’ fue directo con los gallegos. «¿Por qué os ponen cascos?», preguntó algo confundido el anfitrión de la entrevista. Fue entonces cuando Raúl reveló que esa es la pregunta que con mayor frecuencia les hacen.

Los Mozos de Arousa aclaran por qué llevan cascos en el programa

«A mi cuando vienen y me dicen ‘yo tengo una duda del programa’, le digo ‘no me digas más’…», comenzó explicando el gallego. Entonces, el integrante de Los Mozos de Arousa no se cortó en revelar la utilidad real de los cascos en el concurso. «Los cascos los ponen porque es un programa con público, lo que intentan es que estemos un poco aislados del ruido, que estemos concentrados», confesó Raúl.

Los Mozos de Arousa, el viernes en ‘Reacción en cadena’

«Es una prueba en la que se decide el dinero que te llevas, y el público está detrás…», explicó el joven. Y es que, la parte final es un momento cargado de tensión, y la emoción del público podría desconcentrar a los jugadores si no están debidamente aislados. «No se oye ni al de al lado», explicó entonces Borjamina.

Al parecer, Los Mozos de Arousa quedan completamente concentrados una vez que se los ponen. «No nos escuchamos ni a nosotros, solo escuchamos a Ion por ahí», recalcó Raúl. «O cuando pedimos el comodín, sí que ahí el de sonido nos conecta a los tres», explicó Borjamina. El presentador del podcast reveló entonces que pensaba que les ponían música.

«Eso sería imposible», respondió rápidamente Borjamina. Y es que, los gallegos revelaron que, debido a los cascos y la presión, muchas veces tienen problemas para organizarse en el último tramo de la emisión. «Ya nos piden que hablemos, al final estamos barajando las opciones en alto, por eso a veces nos viene las cosas justo al acabar de hablar. Si ya nos tienen que poner música…», espetó el concursante de ‘Reacción en cadena’.