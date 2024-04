Borjamina denuncia censura en ‘Reacción en cadena’ por lo sucedido realmente y que cortaron

Como ya es habitual desde hace unas semanas, ‘Reacción en cadena’ se emitió también este domingo con una nueva entrega. Sin embargo, no fue una entrega más y es que contó con una novedad sorprendente que afectaba de lleno a los Mozos de Arousa y en concreto a los hermanos Raúl y Borjamina.

Así, desde que el trío gallego llegó a ‘Reacción en cadena’ hace ya casi un año, Borjamina ha ejercido de portavoz de los Mozos de Arousa. Sin embargo, este domingo el hermano mayor le dejó el puesto a Raúl. Algo que Ion Aramendi quiso destacar y explicar al arranque del programa.

Raúl Santamaría explicó entonces que su hermano estaba harto de tener que lidiar entre él y Bruno. «Borja está saturado de que yo le diga una opción y Bruno otra», aseveraba el componente de los Mozos de Arousa. Y así sería él quien viviera en sus propias carnes lo que es tener que escuchar a dos compañeros intentando que su respuesta sea la definitiva.

«Borjamina entonces hacemos un kitkat en esto de la portavocía y que sepa Raúl lo que es estar todo el rato en la orejita hablando», reaccionaba Ion Aramendi cuando las cámaras mostraban a Borjamina pero no se le escuchaba decir nada a él.

La denuncia de Borjamina a ‘Reacción en cadena’

Sin embargo, este lunes Borjamina ha querido aclarar el motivo real por el que ha dejado de ser el portavoz de los Mozos de Arousa durante unos días. Y además ha aprovechado para cuestionar que ‘Reacción en cadena’ cortara esa explicación que según él dio en el programa.

«En el programa de ayer no fui portavoz porque no tenía la energía ni ánimo necesarios, prefiriendo estar en un segundo plano», empieza diciendo. «Como me preguntáis y cortaron la explicación (parece ser que hay que ocultar si no se está bien), lo pongo por aquí», sentencia. «Hoy repite Raúl», concluye.