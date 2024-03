Laura Fa clama por la censura que le impone ‘Espejo Público’: «Me estáis silenciando»

Laura Fa no dudó en cargar contra los Hombres G este lunes en ‘Espejo Público’. La colaboradora habitual del programa de Antena 3 tenía mucho que decir sobre las últimas declaraciones del grupo liderado por David Summers. Sin embargo, la periodista del corazón se dio cuenta de que el programa quería pasar el asunto por alto y no dudó en denunciar la censura que estaba sufriendo a manos de sus compañeros.

Las últimas declaraciones de Hombres G levantaron mucho revuelo en el plató de ‘Espejo Público’ este lunes. El grupo aseguró en una última entrevista que actualmente existe «una ideología política» que no les permite expresarse con libertad. Y cuando Lorena García invitó a Laura Fa a sumarse al debate, no tenía ni idea de la que la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ iba a formar en directo.

Laura Fa, muy crítica con los Hombres G

«Estoy sufriendo, porque si hay un grupo que me ha gustado toda la vida son los Hombres G», comenzó explicando Laura Fa, que no dudó en dejar bien clara su opinión. «Estas frases de ‘cuñao’ no se pueden decir. Exactamente, no sé qué es lo que no pueden decir, llega un momento que haces una canción que tiene frases homófobas, llega el momento de decir…’pues mira'», señaló la colaboradora de Susanna Griso.

Laura Fa y Mariló Montero en ‘Espejo Público’

Pero la crítica de la tertuliana al grupo de rock español no se iba a quedar ahí, ya que Fa tenía mucho más que decir. «Esta gente que, además, ha vivido como ha vivido, que está dando una entrevista en ‘Los 40 principales’, que no sé que censura están viviendo ellos cuando no se han mojado nunca en nada», continuó señalando la antigua colaboradora de ‘Sálvame’.

Y es que, Laura Fa llegó a cuestionar el papel de los Hombres G en el terreno de la reivindicación social a lo largo de su carrera. Escúchame, Loquillo tiene una canción que se dice ‘la mataré’ y hay que decirle: ‘chico, a lo mejor ahora no toca’. Y a los Hombres G les pasa lo mismo y ellos deberían decir: ‘pues hemos evolucionado'», insistió la periodista del corazón.

Pero entonces, Mariló Montero frenó a su compañera de plató para plantearle si el juicio que estaba haciendo contra la banda le parecía adecuado. «¿Te parece normal que nos sometamos a esa dictadura?», preguntó la colaboradora de ‘Espejo Público’ a Laura, que seguía firme en su postura. Pero la comunicadora no dudó en responder de forma rotunda.

‘Espejo Público’ silencia a su colaboradora

«Yo creo que no es una dictadura, y es manipular el lenguaje para utilizar la palabra dictadura para intentar que las minorías no se sientan maltratadas», sentenció Laura Fa, que no se achantó ante las réplicas de sus compañeros. «Hablamos de un grupo que nunca ha hecho ninguna reivindicación social, nunca han estado silenciados, ni son poetas, son tíos divertidos que lo petaron porque eran niños pijos», explicó la comunicadora.

Sin embargo, antes de que la antigua tertuliana de ‘Sálvame’ pudiese continuar con su explicación, Miquel Valls se apresuró a dar paso a «otros temas» de la sección. «¡Me estáis silenciando!», replicó entonces Laura, que no había terminado de explicarse. Detrás de ella, entre risas, Lorena García gritó sin parar «censura» mientras se zanjaba de una vez por todas el tema de la banda.