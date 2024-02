Laura Fa explosiona contra Alejandra Rubio, desmonta su «mentira» y le lanza un órdago

Desde que su romance con Carlo Costanzia salió a la luz, Alejandra Rubio ha estado en boca de todos. Después de casi una semana siendo el centro de atención, la hija de Terelu Campos ha terminado estallando contra los medios que le preguntaban por su relación. Y ante esta última salida de tono, Laura Fa se ha mostrado muy crítica en ‘Espejo Público’. La colaboradora de Susanna Griso no ha dudado en sentenciar la actitud de la joven con unos duros términos.

El tema del día estaba más que claro este martes en ‘Más Espejo’. «Alejandra Rubio ha estallado. Parece ser que su incipiente relación con Carlo Costanzia ya le está pasando factura. Ella apela a la salud mental y dice que esto es acoso», anunció Gema López al inicio de la sección. «De verdad, ya por salud mental y esas cosas… yo os pido por favor que me dejéis tranquila, no puedo más», pidió la hija de Terelu Campos en las imágenes recogidas por el programa.

«¡Madre mía, qué mecha tan corta!», comenzó espetando Lorena García, que no dudó en cargar contra la actitud de la joven. «Es que todavía no hace ni una semana y teniendo, además, en cuenta que ella trabaja en lo que trabaja, igual que nosotras… hablando muchas veces de cosas que tienen que ver con su familia», señaló la colaboradora. Sin embargo, Laura Fa se mostró mucho más contundente. «Está mintiendo, es el mejor momento de su vida», apuntó la periodista antes de explicar su teoría.

Laura Fa acusa a Alejandra Rubio de «utilizar las enfermedades»

La colaboradora de ‘Espejo Público’ se mostró muy crítica con el discurso de Alejandra Rubio sobre sus problemas de salud. «Ella ha estado muchos años para tener esto, y que utilice la salud mental es una falta de respeto, pero entiendo que en la familia han aprendido a utilizar las enfermedades para ganarse a la prensa y al público», apuntó la comunicadora.

Laura Fa hizo así referencia a las numerosas ocasiones en las que Carmen Borrego y Terelu han hecho negocio con sus problemas de salud. A su vez, también dejó entrever que este momento de atención mediática es algo que la hija de la malagueña ha buscado durante mucho tiempo. «Viene durita hoy, Laura», expresó Gema López ante el contundente ataque de su compañera a la familia Campos.

«Es su cagada más heavy desde que es personaje», continuó explicando Laura a sus compañeros, muy crítica con la nueva pareja de Carlo Costanzia. «Son unas declaraciones fuera de tono, cuando ha tenido un rollito con el hijo de una famosa y lleva la prensa dos días persiguiéndola. ¡Está encantadísima!», insistió la colaboradora de ‘Más Espejo’.

Y Laura Fa concluyó su cruzada en contra de la colaboradora de ‘Así es la vida’, disparando un órdago: «Creo que tendría que salir a pedir disculpas inmediatamente». «Yo no sé si está encantada o no, pero ha hecho el ridículo con una declaración como esa. Me parece vergonzoso que utilice la salud mental como argumento delante de los reporteros. Me parece intentar ganarse al público dando pena», añadió Vázquez para dar la razón a su compañera.