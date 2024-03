La firme condición que Sonsoles Ónega exigió a Antena 3 para su fichaje inmiscuía a Ana Rosa

Sonsoles Ónega ha revelado cuál fue su único requisito para marcharse de Telecinco a Antena 3. Hace ya casi dos años desde que la presentadora arrancó ‘Y ahora Sonsoles’ en la cadena de Atresmedia, y la periodista ha dado ahora más detalles sobre cómo fue su salida de Mediaset. Ónega ha llegado a contar cuándo firmó el contrato con la cadena y la condición que puso para su fichaje.

La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ acudió esta semana al podcast de Pilar Vidal, ‘Drama Queen’, y lo cierto es que las dos comunicadoras tiene mucho en común. Ambas saltaron de Telecinco a Antena 3 y ahora vuelven a ser compañeras de cadena. «Yo pensaba que me moriría en Telecinco, pensé que me jubilaba allí», comenzó asegurando Ónega.

La hija de Fernando Ónega se abrió con la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ sobre su trayectoria en Mediaset y cómo fue dar el paso para salir. «Fue mi casa, donde he hecho lo más importante de mi carrera. No tenía ningún problema. No había dado síntomas de fatiga, ansiedad, disgusto, todo lo contrario. Yo era muy feliz», recordó la periodista sobre su tiempo presentando programas como ‘Ya es mediodía’.

Sonsoles Ónega desvela la oferta que no pudo rechazar

Después de haber pasado por formatos como ‘La casa fuerte’, ‘Ya son las ocho’ y el magacín de sobremesa, Ónega asegura que no pudo rechazar la oferta de la competencia. «Me explican que quieren hacer algo de actualidad, que era lo más importante para mí, porque creo que es donde mejor me manejo», comenzó recordando antes de revelar cuál fue su única exigencia para mudarse a Atresmedia.

Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’

«No sé si lo he contado, pero la única condición que puse fue no hacer mañanas. Primero, porque ya hay alguien que lo hace en la cadena y, segundo, porque en la cadena de la que me voy lo hace una persona que me ha dado grandes consejos y oportunidades«, explicó Sonsoles Ónega, haciendo referencia a Ana Rosa Quintana, que en ese momento todavía seguía en las mañanas.

Lo que la periodista no sabía es que acabarían compitiendo en la franja de la tarde. A su vez, la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ ha aclarado que, aunque su fichaje se anunció en junio de 2022, ella no firmó el contrato hasta septiembre de ese año. «Yo pasé el peor verano de mi vida en el sentido de no saber bien lo que iba a hacer», confesó la comunicadora, que sintió cierta incertidumbre.

«Si me han dicho que será un proyecto de actualidad, pues será un proyecto de actualidad. Eso me aliviaba un poco la ansiedad de no saber qué demonios iba a hacer. Sobre todo, ese tiempo del verano que podría haber invertido en pensar el programa», insistió Sonsoles Ónega, que no arrancaría el magacín hasta el 24 de octubre de ese mismo año.