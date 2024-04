Susanna Griso invoca su contrato en ‘Espejo Público’ por la jugarreta definitiva de su director

Susanna Griso ha puesto el grito en el cielo en ‘Espejo Público’ durante la emisión de este miércoles tras la nueva ‘encerrona’ orquestada por la dirección de su programa, que a menudo le utiliza como gancho para cebar los temas de la sección de ‘Mas Espejo’. Un estilo muy ‘Sálvame’.

«Un hombre muy famoso, relacionado con nuestra presentadora, Susanna Griso, y que está envuelto en un nuevo escándalo. Crisis matrimonial y coacciones son las palabras que aparecen en todos los titulares», ha comenzado cebando Gema López, copresentadora del bloque de corazón del matinal de Antena 3, con su sello telecinquero.

«Ya estamos», se le ha visto clamar a Susanna Griso, que no ha ocultado su indignación por volver a ser víctima de los temas que los responsables de su programa escogen para rellenar la escaleta de ‘Más Espejo’. Al parecer, se trataba de una amistad que estaba a punto «de perder» supuestamente cuando se abordara la noticia.

«Espero que hayáis firmado un contrato estando absolutamente dispuestos a perder vuestros amigos si venís a este programa», ha espetado molesta la comunicadora, invocando su contrato y lamentando el precio que le estaba tocando pagar por este tipo de usuales jugarretas de su director y equipo de ‘Espejo Público’. «Yo no lo he firmado pero, vamos, voy por esa vía», ha añadido resignada.

«Es que esto es terrible», ha sentenciado, intrigada respecto a quién podría ser y los derroteros por los que iba a transitar la información. Y es que es evidente que Susanna Griso ya no se fía de sus dirigentes después de que ‘Espejo Público’ se haya salvamizado a la hora de abordar las noticias de crónica social. «No tengo ni idea, a mí que me registren, les aseguro que no sé quién es», ha expresado a la audiencia.

Pues bien, tras minutos de tensión, Nando Escribano ha entrado en plató para desvelar el misterio. «Ese hombre es el actor William Levy», ha revelado. Recuerden que al popular intérprete cubano se le acusa de un altercado doméstico y de coaccionar a una mujer para abortar.

¿Pero por qué habían cebado que era un amigo de Susanna Griso? Pues bien, porque hace unos años la comunicadora de Atresmedia protagonizó una muy sonada foto con Levy y las redes ardieron. «Fue una amistad de hora y media», ha aclarado entre risas y más aliviada al saber la identidad de ese supuesto ‘amigo’.