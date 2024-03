Sonsoles Ónega exige a un colaborador de su programa que se retracte por lo que dice

Sonsoles Ónega se tuvo que poner seria con uno de sus colaboradores este martes. Uno de los tertulianos de ‘Y ahora Sonsoles’ sorprendió a la presentadora y al resto con un desafortunado comentario sobre Vallecas. La periodista, lejos de pasarlo por alto, se puso seria y acabó pidiendo explicaciones a su compañero.

El caso del vecino de Las Gabias, Granada, que tiene a todo su bloque atemorizado fue uno de los temas de ‘Y ahora Sonsoles’ este martes. Una de las vecinas afectadas conectó en directo con el programa para expresar el miedo que sienten ante las amenazas y las pintadas. Entonces, los colaboradores del magacín no dudaron en arroparla.

Sin embargo, Antonio Naranjo causó cierto revuelo con su consejo para la entrevistada. «Yo a este le empadronaba en Vallecas, a ver si se atrevía a ser así de chulo como es con esta buena gente, pacífica», comenzó explicando el colaborador de Sonsoles Ónega, que dejó algo confusos a sus compañeros y a la propia presentadora por lo que estaba insinuando sobre el barrio.

Sonsoles Ónega y sus colaboradores se ponen serios

Antonio Naranjo en ‘Y ahora Sonsoles’

«Además de todo lo que habéis dicho, es un abusón. Me parece que este tipo de personas merecen mano dura. Si la seguridad pública no te protege, creo que existe el derecho de la legítima defensa. Cualquier día aparecerá alguien más grande que él y le atizará», aseguró el colaborador. Ante esto, Ángela Vallvey no dudó en correr a corregirlo.

«Vallecas es un sitio de gente supereducada y civilizada, como en todas partes. Hay gente de todos sitios», espetó la tertuliana de ‘Y ahora Sonsoles’, nada contenta con el comentario de su compañero. «No entiendo esta referencia a Vallecas», murmuró por debajo Sonsoles Ónega, que tampoco parecía comprender la salida de tono de su compañero.

Entonces, Naranjo corrió a justificarse. «Perdona, lo decía como un piropo a la gente de Vallecas, que se saben defender, no como un desdoro», señaló el colaborador, sin convencer demasiado a la escritora. «O no, porque si te cae esto al lado, seas de dónde seas, no sabes como afrontarlo. Sobre todo cuando la ley solamente te escucha a la hora de poner una denuncia y nada más», aseguró Vallvey.

Entonces, Sonsoles Ónega quiso poner punto final a la cuestión con un tirón de orejas a Antonio Naranjo. «Y a la gente de Vallecas, como dos de mis amigas, un abrazo. Hombre, Antonio…», espetó la presentadora, haciendo que su colaborador se volviese a disculpar con los espectadores. «Perdona. Lo he dicho en honor a Vallecas, solo faltaba», reiteró el tertuliano. «Ya, ya, pero por si se malinterpreta», sentenció Ónega para terminar.