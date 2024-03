Sonsoles Ónega frena a un invitado por su falta de respeto en directo: «No me lo haga»

Sonsoles Ónega ha vuelto a que ponerse seria este viernes en ‘Y ahora Sonsoles‘ al advertir a uno de sus invitados por lo que había dicho en pleno directo. Así, la presentadora conectaba con El Entrego, un pueblo de Asturias que está en pie de guerra porque quieren cerrar el cementerio.

Lo hacía después de haber estado ya el jueves para seguir hablando con los vecinos que están indignados con que el cementerio de su pueblo pueda cerrar las puertas para siempre. Y es que por si fuera poco, el alcalde se ha comprometido a luchar para que el camposanto se mantenga abierto pero el edil no aparecía junto a ellos para denunciar lo que está sucediendo.

No obstante, Sonsoles Ónega le anunciaba a Pili, una de las vecinas indignadas, que el edil José Ramón Martín Ardines iba a intervenir en directo, aunque desde la distancia. Pese a todo, la vecina cargaba duramente contra su representante político porque considera que les ha engañado. «Lo suyo son las cámaras, los acontecimientos y las cosas culturales», soltaba sin pudor Pili.

Sonsoles Ónega para al alcalde de El Entrego: «Eso no me lo haga usted»

Justo después, Sonsoles Ónega daba paso al alcalde de El Entrego para que diera su versión de lo que está sucediendo y contestara a sus vecinos. Sin embargo, el invitado sorprendía a la presentadora al decir que estaba en un «acto de promoción económica». Pero lejos de quedarse ahí él no dudaba en hablar del acto en el que se encontraba y afirmaba que prefería hablar del futuro de los jóvenes que del cementerio del pueblo.

Algo que provocaba que Sonsoles Ónega parara los pies de su invitado por lo que pretendía hacer después de arcarse un monólogo que nadie le había pedido. «Hombre no, alcalde no. Yo no le he llamado para esto», le advertía la presentadora.

«Eso no me lo haga. A la cuestión, alcalde, que si no me voy a enfadar. Porque entonces ya me va a parecer una falta de respeto a la Pili y a este programa», sentenciaba Sonsoles Ónega al ver que el alcalde de El Entrego le quería hacer la 13-14 y salirse por la tangente para no hablar de lo que de verdad les preocupa a los vecinos de su pueblo.