Feroces críticas a ‘TardeAR’ por lo que ha hecho en presencia de Ana Rosa: «Impresentables»

‘TardeAR‘ arrancaba este martes su mesa VIP cuestionando una vez más si la Ley trans está bien hecha o hay un fraude de ley. Así, Ana Rosa Quintana volvía a sentar en su plató a Francisco Javier, el soldado que se siente mujer pero que no se ha cambiado ni el nombre ni su aspecto físico. Y también conectaba con Doña Roberto, otro soldado que dice ser mujer pero que tampoco ha cambiado nada de su aspecto ni de su nombre.

«Atención, hay una posible, digo posible porque habrá unos que sean verdad y otros que no, oleada de fraudes en la ley trans. Después de que 37 funcionarios y militares de Ceuta hayan cambiado de sexo, de hombres a mujeres pero mantienen su nombre masculino, mantienen su estado civil, muchos siguen viviendo con sus parejas y sus hijos. Vamos a conocer testimonios de personas que aseguran que este cambio les ha favorecido, la pregunta es si se han acogido a la ley por conveniencia o por sabotear la ley», recalcaba Quintana.

«Yo me pregunto, ¿hay agujeros en la ley?», aseveraba Ana Rosa Quintana antes de dar la bienvenida a Francisco Javier y de arrancar el debate en ‘TardeAR’. «Francisco Javier, ¿de repente 37 funcionarios, militares de Ceuta se han hecho mujeres?», le preguntaba la presentadora. «Pero ha sido en un año. Ceuta tiene 18 km cuadrados y 85.000 habitantes, y de esos que se han hecho 37 en un año?», le replicaba el soldado que dice ser mujer.

«¿Pero cuales son las ventajas que tiene para un militar que dice de repente soy mujer?», insistía Ana Rosa. «Yo es que eso no lo he mirado. Que se haga un militar mujer a lo mejor en otros ejércitos puede que tenga alguna ventaja, no lo sé», sostenía Francisco Javier en ‘TardeAR’. «¿Tu como mujer vas a tener más pensión en el futuro?», repreguntaba Ana Rosa. «Yo es que eso no lo he mirado, quien se preocupe de mirar eso pues veremos si es fraude de ley», respondía.

Tras escuchar su testimonio, era Xavier Sardá el que cuestionaba todo este asunto. «Son hombres que se inscriben como mujeres, ¿es para cobrar más?», insistía el colaborador. «Esto quiere decir que esta ley es fatal, si solo tienes que ir y apuntarte y no te cambias ni el nombre ni nada», soltaba el presentador. «¿Pero todos los que lo han hecho en Ceuta lo han hecho porque las mujeres cobran más como pensión?», volvía a preguntar Sardá sin recibir respuesta.

«Pero siguen con sus mujeres y sus hijos», espetaba Sardá. «¿Y qué problema hay?», replicaba Francisco Javier. «Es que ella es lesbiana porque le gustan las mujeres», trataba de explicarles Ana Rosa a sus colaboradores haciendo que Vicky Martín Berrocal saltara y se levantara de su silla. «Yo te veo un tío, no te has cambiado de nombre, y te gustan las mujeres», le cuestionaba la colaboradora que no entendía nada.

Tras todo el debate con Francisco Javier y después de hablar con Doña Roberto, Ana Rosa Quintana no se cortaba nada en cuestionar a la ley. «Esta ley es una mierda, pero no solo por eso«, soltaba la presentadora después de que Sardá también la cuestionara. «Yo estoy de acuerdo con la transexualidad, entiendo que tienen que tener todos los derechos, lo que pasa es que esta ley, como la de ‘Solo sí es sí’, es una chapuza«.

Lluvia de críticas a ‘TardeAR’ y Ana Rosa Quintana

Un asunto de debate que generaba indignación en redes sociales y críticas hacia ‘TardeAR’ y Ana Rosa Quintana por dar voz a este tipo de testimonios que lo único que hacen es tratar de reírse de la ley trans. Así, el espacio producido por Unicorn recibía numerosas críticas como ya sucediera hace unas semanas con ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Fiesta’.

Es un tema muy complejo, pero en parte estoy de acuerdo con Cristina Tárrega y @barchidona. Lo que están mostrando y hablando hoy en el programa @TardeARtv, me parece que no ayuda nada ni al colectivo LGBT (en concreto al colectivo trans) ni a la Ley LGBT-Trans. #TardeAR5M — Marc Mata Pàrraga (@marcmata13) March 5, 2024

#tardear5m Qué vergüenza lo que estoy viendo en Telecinco, bajo la sonrisa cómplice de Ana Rosa Quintana. Estoy sintiendo naúseas. Reírse así de todas esas personas que sufren por crecer en un cuerpo equivocado. Es asqueroso darle visibilidad a estos personajes. Lamentable. — Art Other (@ArtOther1) March 5, 2024

Anda que darle visibilidad a este zumbado tiene tele. Así nos luce el pelo 🤦🏼‍♀️ #TardeAR5M — Gata Presumida (@gatapresumida) March 5, 2024

Pero por qué le dan cabida a esta gentuza!!!! Se ríen de las mujeres! Dos tíos como dos camiones #TardeAR5M — La Genia 🌴🎂 (@LaGeniadvuelta) March 5, 2024

La soldado Francisco Javier, "Doña Roberto", Ana Rosa diciendo que la ley trans es una mierda, que se confunde género con sexo… 🤪 En Telecinco ahora mismo #TardeAR5M — Isabel B. (@stardixa) March 5, 2024

Que asco da la tele de verdad, no se cuando madurarán #TardeAR5M — Ivan River (@NyranR1v3r) March 5, 2024

Que poca vergüenza tiene este tipejo,se está riendo de todo y de todos…no le podéis dar más publicidad #TardeAR5M — Iraila (@udal1310) March 5, 2024

Vaya memez de programa ahora mismo. Os faltan varios hervores. #tardeAR5M — Duquesa de Sanseverina. (@LaRous18035986) March 5, 2024

impresentables dando voz a un impresentable



no sé si es para blanquearlo o echar beef al gobierno



bueno en este caso las dos respuestas son correctas#tardear5m — Fictoria Vederica🦊 (@jorgieDLIC) March 5, 2024

Como se le puede dar publicidad a semejante sinvergüenza. Al final ha conseguido lo que quería. #TardeAR5M — Olguitadinamita 🇪🇸 (@Oloscert) March 5, 2024

estoy sintiendo tanta vergüenza ajena con esta gentuza #TardeAR5M — vivoblup (@vivoblu) March 5, 2024

qué vergüenza que le den voz a este tipo de testimonios aunque bueno viniendo de TardeAr sinceramente no me sorprende☠️ https://t.co/AcKBDO1KCh — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) March 5, 2024

La vergüenza que dais dando voz a un sinvergüenza, que esta riendose de vosotros y de todo un colectivo. — Dawadeka (@Dawadeka) March 5, 2024

