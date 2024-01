Sonsoles Ónega hace algo impropio al referirse de esta forma a ‘First Dates’ desde Antena 3

Después de la polémica que se generó este martes con la entrevista a Francisco Javier, una soldado transgénero en ‘Y ahora Sonsoles‘; Sonsoles Ónega la recibía este miércoles en el plató para hablar de su historia y conocer más detalles sobre lo que es ser transgénero.

Y es que este martes, ‘Y ahora Sonsoles’ recibió numerosas críticas por la «transfobia» que destilaron la propia Sonsoles al confundir el masculino y el femenino todo el rato y sobre todo por las preguntas que le hizo Antonio Naranjo a la soldado sobre su orientación sexual y su intimidad.

Un día después, Francisco Javier se sentaba junto a Sonsoles Ónega para contar cómo decidió cambiarse de género después de sentirse mujer. Pero además la presentadora no dudaba en preguntarle por el motivo por el que ha decidido mantener su nombre de hombre y su físico pese a sentirse mujer. Además durante la charla, Sonsoles no dudaba en recordarle su paso por ‘First Dates’ y recriminarle que allí se presentó como un hombre y no como una mujer.

«Hay colectivos que no entienden que tú con tu DNI en el que se te reconoce como mujer y con tu vida, no te hayas cambiado de nombre», le comentaba Sonsoles. «Porque me gusta mi nombre. Si a mi me gusta mi nombre y la ley me permite mantenerlo, ¿por qué cambiarlo?», respondía de primeras ella. «Pero si tú te sientes mujer no te gustaría más que te llamaran María?», le replicaba Sonsoles. «¿Y por qué una mujer se tiene que llamar María? Hay hombres que se llaman José María o mujeres que se llaman María José», insistía la soldado.

«Yo lo que quiero es que quede claro es que si no me he cambiado el nombre es porque me lo permiten», recalcaba Francisco José mientras Sonsoles Ónega le comentaba que tampoco se había cambiado su cuerpo, lo cual es algo muy personal. «Yo nunca he estado inconforme con mi nombre, he estado inconforme con mi género», explicaba la invitada de ‘Y ahora Sonsoles’.

Justo entonces, Sonsoles Ónega aprovechaba para recriminarle a Francisco Javier que acudiera a ‘First Dates’, el programa de Carlos Sobera en Cuatro y se presentara como hombre y no como mujer. «Hoy todo el mundo habla de ti y hemos encontrado alguna cosa sorprendente como que participaste en un programa de citas», le decía la presentadora. «Si ‘First Dates'», reconocía ella. «‘First Dates’ de nuestros compañeros de Cuatro. Y tú te presentaste como hombre y quiero que me lo expliques porque no lo entiendo», le espetaba Sonsoles.

«Pues porque no era mujer», respondía ella a lo que Sonsoles Ónega le replicaba al decirle que «tú te sentías mujer». Tras recrear un fragmento de la cita de Francisco Javier en ‘First Dates’, Sonsoles era muy clara: «¿Por qué no le dijiste a la chica oye me siento mujer? ¿O por qué no les dijiste oye yo soy una mujer que busca pareja. Es que me parece…», insistía la presentadora. «Porque en ese momento no era mujer», defendía Francisco Javier.

Después de producirse un pequeño rifirrafe entre Miguel Lago y Francisco Javier debido a que el cómico tachaba de «chufa» a la ley que había permitido el cambio de género de la soldado y aseguraba que «borraba a las mujeres», Sonsoles Ónega se dirigía a su invitada. «A mí lo del programa de TV me ha fastidiado un poco. Porque tú estás hoy aquí porque eres mujer y has ido a un programa de TV a buscar cita, que me encanta además ese programa y no me puede gustar más. Pero has dicho que eres hombre y eso es mentirte a ti. No me gusta un pelo», sentenciaba Sonsoles.