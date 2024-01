Duras acusaciones de «transfobia» tras lo visto en ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3: «Inadmisible»

‘Sonsoles Ónega trataba este martes en ‘Y ahora Sonsoles‘ el caso de Francisco, una soldado transgénero que pide que se la trate con los mismos derechos que el resto de sus compañeros. Durante la conversación con ella, la presentadora sufría un lapsus al tratarle en masculino y le pedía disculpas.

«Queremos que conozcan a alguien. Es una mujer soldado, tiene 42 años, se llama Francisco Javier, mide casi dos metros, tiene barba y viste uniforme masculino pero ella se siente mujer. Y ha conseguido un cabio de género como mujer denuncia que no le dejan utilizar las instalaciones de chicas como los vestuarios», explicaba Sonsoles Ónega antes de ofrecer un vídeo hablando de su caso.

Y es que Francisco Javier se ha sentido señalada y discriminada en el cuartel entre sus propios compañeros pese a que en un principio pensaba que contaba con su apoyo. «Se siente mujer insistimos el soldado, la soldado Francisco Javier», recalcaba Sonsoles Ónega al conectar con la reportera de ‘Y ahora Sonsoles’, Arancha Pérez Ponce y la soldado.

«Cuéntanos por qué se siente discriminado Francisco. Discriminada», se corregía Sonsoles a sí misma tras darse cuenta de que estaba usando el masculino y no el femenino al dirigirse a su invitada. «Se siente discriminada y está muy nerviosa», aseveraba la reportera que explicaba que ella tenía un DNI en el que aparece que es mujer.

Después Francisco Javier narraba todas las situaciones en las que se ha encontrado dentro de su cuartel pues no le dejan utilizar las instalaciones que usan las mujeres. «El ejército sabemos como funciona y no hace falta restar a nadie para que te pueda causar un poco de estrés ni ansiedad», se quejaba la soldado ante las discriminaciones a las que se sentía. «¿Qué soy un bicho raro? Dicen que por mi aspecto físico y porque tengo barba. Pero aquí hay una ley», explicaba la soldado ante Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega tiene que disculparse por llamarla en masculino

Hablando con ‘Y ahora Sonsoles’ Francisco Javier se derrumbaba y la reportera dejaba claro que estaba muy nerviosa. «Tranquilo», le soltaba Sonsoles Ónega al verla como se derrumbaba y volvía a corregirse al usar el femenino consciente de que estaba todo el rato tratándola en masculino. «No pasa nada, no hay que tener la piel tan fina», le decía ella ante Sonsoles.

«Te lo agradezco porque me he equivocado y no volverá a pasar», se justificaba Sonsoles Ónega ante la soldado transgénero. «Es normal que estas cosas pasen. Imagino que tú convives con una realidad que nos llama la atención en el sentido de que tu has cambiado de género y has hecho todos los trámites de una ley. Pero ni te has cambiado de nombre ni te has cambiado de sexo y esa es tu decisión», remarcaba la presentadora.

«La ley trans. Yo no soy transexual, soy transgénero. La ley me permite mantener mi nombre y mi estado físico y cambiarme de género. Yo soy transgénero, no transexual. La incultura de la gente, yo no puedo estar todo el rato explicando las diferencias», se lamentaba la soldado. «Por favor leerse las leyes. Cuando la gente habla sin saber», pedía ella. «Francisco llegados a este punto quiero que lo expliques porque esto es lo que hace y enseña a la gente. No es una cuestión de incultura sino de estar familiarizados con una realidad que existe. Explícanos que es una persona transgénero, yo lo sé, pero explícalo», añadía Sonsoles.

«Una persona transgénero simplemente es una persona que decide cambiarse de género, masculino o femenino. Yo fui al juzgado con todos mis papeles y con una declaración jurada tienes una ratificación a los tres meses», explicaba ella. «Yo lo que quiero es que nos expliques es en que se siente mujer, porque yo le veo y no le veo mujer», le soltaba entonces Ángela Vallvey. «La realidad es cuando llevas un tiempo y te notas diferente», sentenciaba la soldado. «¿Qué problema hay en que yo mida dos metros y tenga barba?», preguntaba.

«Yo no voy a entrar en sentimientos. Es evidente que Francisco se siente mujer, punto. En un cuerpo evidente de hombre que es un señor que mide dos metros, que tiene barba y viste como un hombre, es evidente, pero se siente mujer», sentenciaba Sonsoles.

Lluvia de críticas a ‘Y ahora Sonsoles’ y Sonsoles Ónega

Después, Sonsoles Ónega le preguntaba a su invitada si tenía pareja y varios colaboradores como Antonio Naranjo se atrevían a preguntarle que le gustaban si los hombres o las mujeres. «¿Que me están hablando de orientación sexual o de género? Porque yo en mi cama meto lo que me da la gana», respondía ella.

