«Basta ya»: Gran controversia con ‘Fiesta’ ante lo permitido por Emma García en Telecinco

Este domingo ‘Fiesta’ contaba en el plató con un testimonio que ya se pudo ver semanas atrás en otros espacios como ‘Y ahora Sonsoles’ o ‘TardeAR’. Así, el espacio de Emma García recibía a Francisco Javier, un militar transgénero que se siente mujer y pide que se le trate como una mujer aunque su aspecto es masculino y mantiene su nombre de hombre.

Un caso que hace que muchos cuestionen si la Ley Trans está bien hecha y que otros la ataquen por permitir que cualquiera que se sienta mujer u hombre pueda ser catalogado así pese a que su aspecto y toda su vida siga siendo igual y lo único que sirve es para estigmatizar a todas las personas trans.

Nada más recibir a su invitada en ‘Fiesta’, Emma García se mostraba descolocada al no saber como dirigirse a ella. Lo mismo que ya le sucedió a Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’. «Nuestra próxima invitada es militar, decidió cambiarse de género con la entrada en vigor de la nueva ley trans pero no quiere cambiar ni su nombre ni su aspecto físico. Tan solo desea que se dirijan a ella en femenino y que respeten lógicamente todos sus derechos. Buenas tardes Francisco y bienvenida», aseveraba la presentadora.

Después, Francisco Javier reconocía que entendía que su físico y su nombre pueda llevar a confusión a la hora de que se dirijan a ella en masculino. Incluso en algún momento de la entrevista ella isa tenía algún lapsus al hablar de ella en masculino. Al preguntarle, Emma por desde cuando se siente mujer ella no sabía responder.

Tras escuchar el testimonio de Francisco Javier en ‘Fiesta’, Emma García daba la palabra a Amor Romeira, que como persona trans no dudaba en enfrentarse a la invitada al cuestionarle algunas cosas y dejarle claro que casos como el suyo hacen flaco favor al colectivo trans.

«¿Tú entiendes que las mujeres y las mujeres trans te acusen de fraude de ley?», le preguntaba Amor. «No lo entiendo porque no me conocen. Hay que ponerse en la piel de la otra persona», respondía Francisco Javier. «Yo me pongo. Hay que decir que la ley se ha ejecutado maravillosamente y para eso existe para que la gente que tiene disforia de género no tenga que pasar por ningún procedimiento de forense ni nadie tenga que decir lo que son, por eso es una ley tan necesaria», defendía Amor.

Amor Romeira se enfrenta con Francisco Javier en ‘Fiesta’ por estigmatizar al colectivo trans

Tras escuchar a su colaboradora, Emma reconocía que la encontraba rara al hablar. «¿Has entendido a Francisco porque no te veo especialmente cariñosa y comprensiva con ella?», le preguntaba la presentadora de ‘Fiesta’. «Yo quiero hacerle entender a la gente que una vez más se juzga a las personas trans y a las mujeres trans y entra en debate si la ley tiene un vacío legal», insistía Amor entre lágrimas.

«Yo entiendo a las personas y la situación de todos pero a veces Francisco crea un estigma que persigue a las mujeres trans. La única parte que no concuerdo de la historia de Francisco es que haya querido cambiar su género pero no haya querido cambiar su nombre», proseguía diciéndole la colaboradora a la invitada. «Es que a mi no me molesta ni nombre ni mi apariencia», defendía Francisco Javier. «Pero tienes que entender que en España cuando nace un bebé a través de los genitales le determinan un sexo, a una mujer no se le puede poner Francisco», le replicaba Amor.

«Te voy a dar un consejo para próximas entrevistas para que tengas claro lo que eres. Tú eres un género femenino con un rol masculino. Se asemeja más a lo que es una persona no binaria», le decía la colaboradora. Y al escucharla, Emma García volvía a cuestionar a su colaboradora de ‘Fiesta’ porque según ella no estaba entendiendo el testimonio de la invitada.

Lluvia de críticas a ‘Fiesta’

Sin embargo, como era de esperar, la entrevista de ‘Fiesta’ a Francisco Javier ha provocado la indignación de muchos espectadores. Así, muchos han cuestionado al programa de Emma García por dar voz a este tipo de personas que ponen en jaque la ley trans y al colectivo transexual y transgénero. Algo que ya sucedió en su día cuando fue a ‘Y ahora Sonsoles’.

Que dice @EmmaGarciaWeb que @AmorRomeira no ha entendido a Francisco… La que parece que no has entendido eres tu. Este señor se está riendo de las personas trans y de la ley trans.

¡Basta ya! No sabéis el daño que hacéis con entrevistas así. #Fiesta25F — René (@renerrr89) February 25, 2024

Madre mía, lo de dejar a estar personas tener voz en TV me da una rabia inmensa. Que pena de televisión…#fiesta25f — MikiGaray (@MikiMEchegaray) February 25, 2024

#Fiesta25F estoy flipando con la aberración que acaba de hacer este programa,cuando ese soldado va a lo que va,no se como se ha permitido esto. — Un caos 💖 (@ChicoCaotico) February 25, 2024

Ya decía yo que el bochorno que estamos presenciando ahora en #Fiesta25F me sonaba de algo… https://t.co/rshC1quiDw — Merce Moreno 📺 (@MerceMoreno95) February 25, 2024

Este tipo de personas hacen mucho daño a la imagen y Derechos de las personas Trans , no entiendo como un programa en el trabaja @AmorRomeira o dirige @saulortizs permiten esto. Las risas del público lo dicen todo. VERGONZOSO! #Fiesta25F — René (@renerrr89) February 25, 2024

Me parece muy feo que Emma este "juzgando" o intentando hacer ver a @AmorRomeira que "juzgue" a Francisco… Si ella no lo entiende como la gran mayoría también es de respetar #Fiesta25F — MiriQro (@MiriQro) February 25, 2024

#Fiesta25F estoy flipando con la aberración que acaba de hacer este programa,cuando ese soldado va a lo que va,no se como se ha permitido esto. — Un caos 💖 (@ChicoCaotico) February 25, 2024