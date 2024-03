El verdadero detonante del enganchón de Ángel Cristo y Carmen Borrego en ‘Supervivientes’

Ángel Cristo Jr y Carmen Borrego han protagonizado la primera gran bronca de ‘Supervivientes 2024‘. Así lo ha anunciado Laura madrueño durante la emisión de la versión ‘Conexión Honduras’. La presentadora además ha asegurado que ambos concursantes se han reprochado infinidad de asuntos durante casi una hora.

Un tremendo encontronazo que comenzaba cuando Ángel mencionaba a María Teresa Campos refiriéndose a ella como «la viejita». Por si fuese poco, Ángel hizo alusión al engaño amoroso que sufrió la extinta reina de las mañanas. «Hizo el montaje por joder a María Teresa», ha asegurado sobre el papel de Bárbara Rey en las fotografías que salieron junto a Bigote Arrocet.

«Deja a mi madre en paz», le ha asestado Carmen Borrego, quien proseguía diciendo: «Cada día tengo más claro que es un psicópata». Visiblemente alterada, Carmen se desahogaba con sus compañeros diciendo: «¿Por qué tiene que hablar este hijo de puta de mi madre? Y de que alguien le ha engañado a la vieja, ¿a la vieja mi madre? Me cago en tu puta madre, así de claro».

Poco a poco el enfrentamiento ha ido extendiéndose al resto de compañeros. En este caso, Zayra se ha erigido como la defensora de Carmen Borrego. «No he dicho nada malo», se ha defendido Ángel mientras que Zayra continuaba su particular trifulca con él: «Intentas hundir a la gente». Haciendo oídos sordos de las críticas, Ángel se defendía acusando a sus compañeros: «Estáis manipulando algo que no es verdad».

Ángel Cristo se va de la lengua y confirma la enemistad entre Bárbara y María Teresa Campos

«¡Qué mierda de tío! Te la clava y luego voy con la pena y todo el mundo pobrecito, que hay que ver qué mala Carmen… Hace cinco meses que se murió mi madre y estás hablando de la vieja de mi madre», se ha desahogado la hija de María Teresa junto a sus compañeros. Por si fuese poco, Ángel Cristo ha continuado exponiendo la enemistad entre su madre, Bárbara Rey, con la madre de Carmen Borrego: «Yo no he faltado a nadie porque mi madre ha odiado toda su vida a Las Campos».

Una vez terminada la bronca, Carmen Borrego ha podido desahogarse junto a sus compañeros asegurando: «Estoy jodida porque (Ángel) me ha dado donde más me duele. Yo no soy así y no voy a ser igual que él coño. No me da la gana. Ahora empiezo a comprender cosas que antes no había comprendido o podía dudarlas… Ahora entiendo prácticamente todo, todo, todo. Me he creído que me (Ángel) había pedido disculpas y me doy cuenta de que todo es mentira. Es impresionante la maldad, qué malo eres hijo. Hay que ser sinvergüenza, muy sinvergüenza. Hay que tener muy pocos escrúpulos».