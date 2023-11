Los 10 sonados titulares de Bigote Arrocet en el ‘Chester’ sobre María Teresa Campos

‘Viajando con Chester’ regresaba este miércoles a Cuatro con su nueva temporada. El encargado de estrenar esta tanda de programas y de sentarse con Risto Mejide en el mítico sofá fue Edmundo Arrocet o más conocido como Bigote Arrocet. El cómico habló por primera vez en televisión tras la muerte de María Teresa Campos. Durante la entrevista aclaró lo que pasó tras su ruptura con la presentadora y su verdadera relación con sus hijas.

Desde el fallecimiento de la comunicadora malagueña en septiembre, ha habido cierta especulación en torno a la reacción que tuvo Bigote tras su fallecimiento. «Yo estaba en Perú y me tenía que ir a Chile a por unos documentos que tenía que solucionar, se retrasó el vuelo pero si no hubiese sido así yo me hubiese venido para acá», explicó el ex de la malagueña a Risto Mejide en el programa de Cuatro.

«Aunque no sé si habría ido al funeral porque seguro que se habrían hecho comentarios, si vas porque vas, si no vas porque no vas, palos por todos lados», sentenciaba el cantante a medida que iba avanzando la entrevista, sacando a relucir sus diferencias con las hijas de la presentadora. «¿Quiénes son ellas para decir eso si la mamá decía que era feliz a mi lado?«, espetaba al presentador un cada vez más polémico Bigote Arrocet.

Bigote Arrocet deja mal paradas a las hijas de María Teresa Campos con lo que reveló en el ‘Chester’

Tras varios debates sobre su infidelidad a la presentadora en televisión y otros temas, el cómico no dudó en estallar contra las Campos. «Yo le he dejado dinero a Teresita, yo le he dejado dinero a Terelu, dinero que me ha devuelto, yo le he conseguido trabajo al marido de Carmen, yo le he conseguido trabajo a Alejandrita», aseguraba la ex pareja de la comunicadora a Risto. «¿De eso no les interesa hablar?«, sentenciaba como respuesta a todas las idas y venidas televisivas de sus asuntos matrimoniales.

En un momento de la entrevista, entre explicaciones y justificaciones, Edmundo se sinceró con su entrevistador sobre el final de su relación. «Le dije: no me gusta pelear ni discutir contigo, así que ya no voy a volver más, ha sido lindo estar contigo y me voy queriéndote», explicó Bigote Arrocet a Risto. Además, aseguró que fue a la tercera pelea cuando dijo ‘hasta aquí’, aunque el cantante no descarta que las hijas de la malagueña prendiesen la mecha de la desconfianza en ella. «¿Habría algún interés para que ella no estuviese conmigo? No lo sé«, clamó. Aunque la cosa no acabó ahí.

«Empiezo a escuchar a personas hablar sobre nosotros, como si estuvieran viviendo con nosotros, como si estuvieran en la cama con nosotros», aseguró Edmundo al presentador, que rápidamente fue al grano: «¿Te estás refiriendo a sus hijas?», preguntó directamente Risto. A lo que Bigote contestó con rotundidad: «No, no me refiero a Carmen y Terelu».

Los celos de María Teresa y el punto final

Bigote Arrocet en ‘Viajando con Chester’

«¿A la tercera discusión la dejaste? Menudo aguante el tuyo», le increpó un Risto Mejide perplejo al cómico que, trató de abordar también el problema de celos que hubo en su relación. «Empezó a ser celosa porque antes no era así. Terelu me dijo que había una fotografías mías con otra mujer, yo le dije a ella y a Teresita que era mentira, que me las enseñaran», explicó Bigote Arrocet.

Aseguró que el punto de inflexión se produjo cuando no fue a Málaga con María Teresa el día de su cumpleaños. «Nunca la dejé por WhatsApp» aclaró ante la atenta mirada del presentador. «Si Maria Teresa sabía que no había habido ese WhatsApp ¿por qué no lo dijo?«, preguntó Arrocet mientras contaba como de perplejo se quedó cuando una semana después se publicó un comunicado en el que se finiquitaba la relación.