El equipo médico de ‘Supervivientes’ tiene que intervenir con Zayra en directo y desalojarla

No están siendo días fáciles para Zayra Gutiérrez en ‘Supervivientes 2024‘. Parece que el reality se está complicando sobremanera para la joven a tenor de sus últimas declaraciones. Un pronunciamiento y una actitud que han provocado que la organización del reality tome medidas drásticas como la intervención del doctor en pleno directo. Algo que pocas veces se ha visto en pantalla.

Dicho episodio se ha vivido durante el estreno de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’. En concreto, Laura Madrueño ha hecho referencia al duro juego de recompensa al que se tuvo que enfrentar Zayra durante la entrega de ayer domingo y que causó estragos. «Antes que nada, quiero preguntar un poco a ver qué tal están porque, como veis, vemos caras de todos los colores… alguna así como más largas y otras como más felices», ha comentado.

En la misma línea, la presentadora ha hecho hincapié en la preocupante situación de Zayra en el concurso: «Zayra tiene una carita de pena y está ahí sentada…». Inmediatamente, Laura le ha preguntado directamente por su estado de salud. «Nada, que ayer en la prueba del puzzle me dio ciática y hoy no me he podido mover«, ha empezado lamentando.

Para evitar la alarma y preocupación de sus familiares, la joven también ha apuntado: «Me ha mirado el doctor. Quiero decirle a mi familia que estoy bien, pero de momento estoy jodida de la espalda… mucho». En ese momento, la presentadora le ha preguntado si podría participar en la prueba de la noche. «No, rotundo», ha respondido la concursante visiblemente afectada por esos críticos dolores en las lumbares.

La organización de ‘Supervivientes 2024’, obligada a intervenir

Una negativa que ha provocado la intervención del equipo médico precisamente cuando ésta intentaba ponerse de pie. «Zayra, vamos a ver hasta qué punto no puedes», ha pedido Madrueño. Por su parte, la concursante ha asegurado: «Esta mañana me ha tenido que ayudar Miri para levantarme, cambiarme, para todo… He estado tumbada, pero bueno ahora me va a ver el doctor otra vez y lo valorará».

Finalmente, Laura Madrueño ha transmitido la decisión final de la organización respecto a la participación de Zayra en la prueba: «Está la organización pensando qué hacer ahora mismo. Va a entrar el doctor ahora en directo para ver si puedes disputar este juego o no».

Tras minutos de incertidumbre, se ha decidido desalojarla de la playa de pruebas por esa lesión y mantenerla aislada del resto de concursantes porque el diagnóstico ha determinado que no puede incorporarse al concurso en estos momentos. ¿Se verá obligada a abandonar ‘Supervivientes’?