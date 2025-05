'Tardear' se rearma con este fichaje de 'Supervivientes' para combatir a 'La familia de la tele' en TVE

Con la llegada de 'La familia de la tele' a TVE, tanto 'Tardear' como 'Y ahora Sonsoles' se han reforzado con nuevos fichajes. Así, mientras el espacio de Sonsoles Ónega ha incorporado a su equipo a Isabel Rábago y Rappel el programa de Telecinco también sigue recibiendo nuevos rostros en su plató.

Después de que con su reformulación tras la marcha de Ana Rosa Quintana, 'Tardear' haya incorporado a nuevos colaboradores como Paca La Piraña, Marta Peñate o José María Almoguera, esta semana el espacio recibía también a Paola Olmedo, la ex mujer del hijo de Carmen Borrego como nueva tertuliana.

Y este viernes, 'Tardear' sorprendía con una nueva incorporación a su debate de 'Supervivientes 2025'. Como es habitual, Elena, la madre de Pelayo Díaz visitaba el plató del programa para hablar de lo sucedido en la gala de este jueves junto al resto de colaboradores habituales. Pero a ellos se sumaba un nuevo fichaje: Zayra Gutiérrez.

Zayra Gutiérrez, de 'Supervivientes' a nuevo fichaje de 'Tardear'

Así, la hija de Guti y Arantxa de Benito regresa a la televisión un año después de su paso por 'Supervivientes 2024'. Cabe recordar que la joven fue la primera en abandonar el reality el año pasado tras un problema de salud y aunque dejó caer que volvería a intentarlo este año finalmente no ha vuelto.

"¿Y a quién tenemos en el ala derecha? Zayra, ¿cómo estás?", le preguntaba Frank Blanco a su nuevo fichaje. "Muy bien. Con ganas de hablar de Makoke y de las injusticias que está sufriendo. Menos mal que se ha salvado", respondía ella. Y es que Zayra es muy amiga de la hija de Makoke al igual que su madre es amiga de ella.

En su primer día como colaboradora de 'Tardear', Zayra Gutiérrez no se ha cortado al opinar sobre dos de los concursantes estrella del reality. "Me parece muy falsa, desde siempre. Nunca me ha caído bien porque creo que se lleva con los más fuertes, con Anita y Montoya. Se intentó acercar con Makoke, lo intentó con Pelayo", soltaba sobre Carmen Alcayde.

Y después, Zayra también se atrevía a sentenciar sobre Montoya después de que los presentadores preguntaran si había algún defensor del andaluz en el plató. "Al principio le defendía porque me parece un personaje televisivo que se lo sabe de pe a pa. Ya no brilla tanto, al imitar a Makoke o a Pelayo. No sé por donde va", soltaba.