Sonsoles Ónega anuncia a un nuevo colaborador para frenar el sorpasso de Jorge Javier con 'El Diario'

'Y ahora Sonsoles' sigue incorporando colaboradores a su equipo. La semana comenzaba con el debut de Isabel Rábago, quien regresaba a la televisión tras su abrupta salida de Mediaset. Y este miércoles 7 de mayo, Sonsoles Ónega anunciaba a un nuevo e inesperado fichaje: Rappel, el vidente de los famosos. Un rearme para seguir compitiendo con 'La Familia de la Tele' y 'El Diario de Jorge', que le ha dado el sorpasso en audiencias.

El nuevo colaborador ha entrado en el plató luciendo un jersey blanco adornado con bordados de lentejuelas que no ha pasado inadvertido para la presentadora. Sonsoles Ónega, muy sorprendida por el look del vidente, le ha espetado: "¡Cuántas cosas me traes!". "Gracias por tu confianza", le ha dicho Rappel, muy cariñoso con la periodista, a la que le ha dado un efusivo abrazo. "A ti por querer estar aquí", le ha respondido ella.

Durante su breve presentación, el adivino ha explicado cuál será su cometido dentro del magacín vespertino de Antena 3: "Vengo a hablar, a contar, a amenizar el programa". Por último, Sonsoles Ónega ha querido saber si ya percibía algún tipo de visión en relación con la elección del nuevo papa: "No sé si ves cosas en el Vaticano ya…". "Tan deprisa como hoy no", ha sentenciado el nuevo colaborador.

Isabel Rábago, otro de los recientes fichajes de Sonsoles Ónega

Este es el segundo fichaje de 'Y ahora Sonsoles' en apenas una semana. El pasado lunes 5 de mayo la presentadora del programa anunciaba, muy feliz, la incorporación de Isabel Rábago, con la que ya coincidió en 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho’', ambos espacios de Telecinco.

Sonsoles Ónega la daba una muy calurosa bienvenida: "¡Oh, qué ven mis ojos! Isabel Rábago! Bienvenida a este programa y a este plató. Háganla ya suya, porque ya es vuestra". Unas palabras que la periodista agradecía emocionada. Y es que, tal y cómo reconoció ella misma en sus redes sociales, se sentía muy feliz de haber regresado a la pequeña pantalla y de coincidir nuevamente con Sonsoles.