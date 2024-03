Carmen Borrego pide abandonar ‘Supervivientes’ y desconcierta el motivo: «Me voy»

Tras su gran estreno este jueves arrasando a su competencia con un fantástico 21,5% y 1,6 millones de espectadores, todos los programas de Telecinco se están volcando con ‘Supervivientes 2024’. Y como era de esperar es ‘Así es la vida’ el que más jugo le va a sacar el reality al ser de la misma productora. Y es que el espacio de Sandra Barneda y César Muñoz ha publicado imágenes inéditas de los concursantes y sobre todo de Carmen Borrego.

Así, después de que este jueves publicara en exclusiva el primer gran enfrentamiento entre Carmen Borrego y Ángel Cristo durante la preconvivencia; este viernes ‘Así es la vida’ mostraba en primicia las imágenes de los concursantes llegando a Playa Olimpo tras la primera gala.

En ellas se ve como al llegar a la playa, Kike Calleja no duda en ayudar en todo momento a su amiga y compañera Carmen Borrego a bajar de la barca y a cogerle su saco. Algo que muchos colaboradores ya están usando para tachar al colaborador de ‘Vamos a ver’ de ser el mayordomo de la hija de María Teresa Campos.

Además se puede ver como Claudia y Mario le agradecen a Borrego que no les separara al cambiarse al equipo azul y tener que elegir a un miembro para enviarle al equipo rojo. «He escuchado tanto lo de tenéis ventaja… Aurah quería separarnos», soltaba Claudia. «Cualquiera nos hubiera separado», opinaba por su parte el ex participante de ‘La isla de las tentaciones’. «Te lo tengo que agradecer porque sé que otra persona no lo hubiera hecho», añadía Claudia.

Por otra parte, al ver el agobio de todos los compañeros al llegar a Playa Olimpo de noche y no saber lo que les esperaba, Carmen Borrego les pedía calma a todos. «No nos agobiemos tan pronto», les advertía la colaboradora de ‘Así es la vida’. Mientras que también se le oye dirigirse a Ángel Cristo al decir que les queda mucho y que tiene todavía que hacer las paces con él.

«Estaré saliendo con una pinta, con medio pelo rojo, con barro, con serrín…». añade. «Que ganas tengo que sea de día mañana para poder ver e investigar», concluye Carmen Borrego en estas imágenes inéditas de la llegada del equipo azul a su localización.

Carmen Borrego amenaza con abandonar: «Me voy a mi casa»

Por otra parte, Telecinco ha lanzado este sábado una nueva proo sobre lo que veremos este domingo en ‘Conexión Honduras’ con Sandra Barneda al frente. En ellas Carmen Borrego ya empieza a demostrar que estas primeras horas en Honduras no son fáciles y amaga incluso con abandonar. «Mañana me voy a mi casa», se le oye decir. ¿Pero qué habrá pasado?

Por otra parte, en esta promo del debate de ‘Supervivientes’ se ve al equipo rojo llegando a Playa Condena con una Aurah Ruiz completamente enfadada con Gorka por haberla nominado directamente como líder. «Cuando se e pase a lo mejor te escucho», le espeta la canaria al líder del grupo. «Más falso y no nace, chaquetero», añade Aurah.