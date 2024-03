El descomunal altercado de Carmen Borrego y Ángel Cristo revienta ‘Supervivientes’ en el estreno

No ha comenzado aún la aventura de ‘Supervivientes 2024’ y ya teneos las primeras discusiones en la preconvivencia. Si ‘Vamos a ver’ cebaba un desencuentro entre Aurah Ruiz y Arantxa del Sol, ‘Así es la vida’ ha ofrecido en exclusiva un brutal enfrentamiento entre Carmen Borrego y Ángel Cristo.

Nada más arrancar ‘Así es la vida‘ este jueves, Sandra Barneda anunciaba que había ocurrido algo en ‘Supervivientes’ a pocas horas de la gala del estreno. «Hay una noticia de última hora, la gala de esta noche promete ser un auténtico terremoto. Aparte de ver si se tiran o no se tiran del helicóptero, si se arrastran, hay dos supervivientes que han protagonizado una bronca descomunal que ha provocado posicionamientos y la división de los participantes. Los protagonistas son Ángel Cristo Jr. y Carmen Borrego», advertía la presentadora.

Justo después, ‘Así es la vida’ ofrecía un avance de la gran bronca que han tenido Ángel Cristo Jr. y Carmen Borrego durante la preconvivencia. En ellas se ve a la colaboradora de Telecinco diciéndole al hijo de Bárbara Rey que ella tiene «todo muy superado en mi vida, supera tu la tuya«. «Hemos terminado de hablar», le espeta Ángel Cristo.

Una discusión que ha provocado que Carmen Borrego pegara la espantada del lugar llamando «hijo de puta» a Ángel Cristo. «Me han desprestigiado públicamente», se queja Ángel Cristo ante Lorena Morlote mientras Pedro García Aguado trataba de tranquilizar a Borrego.

«El que no tiene un puñetero argumento para defenderse es él«, asevera Borrego en el avance que ha ofrecido ‘Así es la vida’. «A mi como hijo no e gusta que ningún hijo hable así de su adre», destaca Carmen volviendo a recordar que no le gusta lo que hizo Ángel Cristo con Bárbara Rey en ‘¡De Viernes!’.

En él también se puede ver a los compañeros posicionándose de un lado u otro hasta el punto de que se escucha a Zayra Gutiérrez enfrentarse también a su compañero. «Tu no puedes faltar el respeto a nadie Ángel», le dice Miri. «Que viene del geriátrico, barbie de no se que», le suelta Zayra a Ángel. «Yo no tengo nada que hablar con él en todo el reality, nada», sentencia la hija de Guti y Arantxa de Benito.

«Yo soy abuela a mucha honra. Y más quisieran uno, dos, tres y veinte llegar donde yo he llegado sin pisar a nadie», añade la colaboradora de ‘Así es la vida’ y ‘Vamos a ver’ en el vídeo de forma contundente.